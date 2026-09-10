Capturan en Costa Rica a extranjero vinculado con el Tren de Aragua

El detenido estaba en el país y tiene nexos con estructuras que operan en la frontera entre Costa Rica y Panamá que tienen relación con el peligroso grupo internacional

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública, capturó en Costa Rica a un extranjero señalado por las autoridades como presunto integrante de estructuras criminales vinculadas con el Tren de Aragua.

En 3 puntos El detenido estaba en el país y tiene nexos con estructuras que operan en la frontera entre Costa Rica y Panamá que tienen relación con el peligroso grupo internacional La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública. Las autoridades no brindaron, en la información suministrada, mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los delitos específicos por los que era requerido en Panamá.

Según informó Pablo Martínez Bertozzi, director de la DIS, el detenido era buscado por las autoridades panameñas y permanecía en fuga desde hace aproximadamente seis años.

Martínez Bertozzi indicó que el sujeto estaría relacionado con varias organizaciones delictivas conocidas como Los Pepes, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos, estructuras que, de acuerdo con información de inteligencia citada por las autoridades, operarían en Costa Rica y Panamá y tendrían vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

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La captura se realizó mediante un operativo coordinado entre los cuerpos policiales costarricenses. Posteriormente, el detenido fue entregado a las autoridades panameñas para que enfrente los procesos correspondientes en ese país.

“Costa Rica no será refugio para estructuras criminales transnacionales”, afirmó el director de la DIS al referirse al operativo.

Las autoridades no brindaron, en la información suministrada, mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los delitos específicos por los que era requerido en Panamá.