¡Capturado! OIJ detiene a segundo hombre por asalto mortal a vendedor de reloj en Cartago

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvieron este lunes al segundo sospechoso relacionado con el homicidio de un hombre de apellido Alvarado, ocurrido en la provincia de Cartago.

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, el sujeto detenido es de apellido Barquero y tiene 24 años. La captura se realizó en el sector de San Diego de La Unión, donde los agentes judiciales lograron ubicar al sospechoso.

En 3 puntos Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvieron este lunes al segundo sospechoso relacionado con el homicidio de un hombre de apellido Alvarado, ocurrido en la provincia de Cartago. De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, el sujeto detenido es de apellido Barquero y tiene 24 años. Por ahora, el dato confirmado por el OIJ es que un hombre de 24 años, de apellido Barquero, fue detenido en San Diego de La Unión como segundo sospechoso del homicidio.

La detención representa un nuevo avance en la investigación que llevan adelante las autoridades judiciales para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Alvarado. El OIJ confirmó que se trata del segundo sospechoso detenido en relación con este caso.

La información fue comunicada por el propio Organismo de Investigación Judicial, que indicó que los agentes de la delegación de Cartago acababan de concretar la detención. Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el papel que presuntamente habría tenido Barquero en el homicidio.

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El detenido fue localizado específicamente en San Diego de La Unión, un sector ubicado en la provincia de Cartago. Tras su captura, el proceso judicial continuará con las diligencias correspondientes para determinar su situación dentro de la investigación.

El caso permanece bajo investigación del OIJ de Cartago. Las autoridades deberán determinar ahora los elementos que vinculan al sospechoso con el homicidio y establecer las circunstancias que rodearon los hechos investigados.

El Organismo de Investigación Judicial adelantó que en las próximas horas se brindará mayor información sobre el operativo y la investigación relacionada con la muerte del hombre de apellido Alvarado.

La captura de Barquero se suma a las diligencias realizadas por los agentes judiciales para esclarecer el homicidio. Al tratarse de una investigación en curso, cualquier detalle adicional deberá ser confirmado oficialmente por las autoridades correspondientes.

Por ahora, el dato confirmado por el OIJ es que un hombre de 24 años, de apellido Barquero, fue detenido en San Diego de La Unión como segundo sospechoso del homicidio. Se espera que las autoridades amplíen la información durante las próximas horas.