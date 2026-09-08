Caos en Cambronero: tráiler se estrella contra puente, se incendia y deja la Ruta 1 cerrada

El conductor quedó prensado dentro del vehículo pesado, mientras un autobús con unos 25 pasajeros estuvo cerca de volcar cuando intentaba devolverse.

Un aparatoso accidente provocó el cierre total de la Ruta 1 durante la noche de este lunes, luego de que un tráiler chocara contra la estructura del puente Bailey ubicado en Cambronero, San Ramón.

En 3 puntos El conductor quedó prensado dentro del vehículo pesado, mientras un autobús con unos 25 pasajeros estuvo cerca de volcar cuando intentaba devolverse. Un aparatoso accidente provocó el cierre total de la Ruta 1 durante la noche de este lunes, luego de que un tráiler chocara contra la estructura del puente Bailey ubicado en Cambronero, San Ramón. La Policía de Tránsito confirmó que este es el único cierre de carretera provocado por la colisión.

La emergencia fue reportada alrededor de las 10:32 p. m. Tras el fuerte impacto, el vehículo pesado comenzó a incendiarse y su conductor quedó prensado dentro de la cabina.

Personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó al lugar con unidades de soporte vital avanzado y equipos especializados en rescate para liberar y atender al chofer, así como controlar la emergencia.

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El choque también encendió las alarmas por posibles daños en el puente. Las autoridades ordenaron cerrar completamente el paso mientras se inspecciona la estructura y se determina si existen condiciones seguras para reabrirla.

El cierre tomó por sorpresa a otros conductores que transitaban por la zona. Un autobús que se encontró con el paso bloqueado intentó devolverse, pero terminó cuneteado y estuvo cerca de volcar.

En la unidad viajaban aproximadamente 25 personas. Pese al susto, no se reportaron consecuencias de gravedad relacionadas con este segundo incidente.

La ruta alterna por Río Jesús solamente puede ser utilizada por vehículos livianos, por lo que los conductores de vehículos pesados deberán buscar otras opciones mientras continúe cerrado el puente Bailey.

La Policía de Tránsito confirmó que este es el único cierre de carretera provocado por la colisión. Por ahora, se desconoce cuándo podrá habilitarse nuevamente el paso.