Canadiense llega a Costa Rica y terminó detenido: PCD le decomisó cientos de pastillas y dinero en efectivo

El extranjero fue aprehendido tras una intervención conjunta de la PCD y Migración. Las autoridades le encontraron presunta metanfetamina, otras sustancias y más de 5.000 dólares canadienses.

Un ciudadano canadiense terminó detenido tras ingresar a Costa Rica, luego de que oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Policía Profesional de Migración detectaran una serie de sustancias y dinero en efectivo que llevaba consigo.

El extranjero, de apellido Meunier, fue intervenido por las autoridades como parte de un operativo conjunto realizado al momento de su ingreso al territorio nacional.

Durante la revisión, los oficiales localizaron un importante número de pastillas y cápsulas de diferentes características, algunas de las cuales fueron identificadas preliminarmente como presunta metanfetamina, mientras que otras sustancias todavía no habían sido determinadas.

En 3 puntos El extranjero fue aprehendido tras una intervención conjunta de la PCD y Migración. Un ciudadano canadiense terminó detenido tras ingresar a Costa Rica, luego de que oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Policía Profesional de Migración detectaran una serie de sustancias y dinero en efectivo que llevaba… El decomiso de las sustancias y el dinero quedó como parte de los indicios que deberán ser analizados durante la investigación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el decomiso incluyó 249 pastillas y 71 cápsulas de presunta metanfetamina. Además, los agentes encontraron otras sustancias cuya composición deberá ser determinada mediante los análisis correspondientes.

El listado del decomiso también contempla 48 pastillas de color crema, 15 pastillas y siete frascos de una sustancia no determinada. Todo el material quedó en manos de las autoridades para continuar con las diligencias y establecer con precisión de qué sustancias se trata.

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Durante la intervención, los oficiales localizaron además 5.110 dólares canadienses en efectivo, dinero que fue decomisado como parte del procedimiento realizado al extranjero.

La presencia de las sustancias y el dinero llevó a la aprehensión de Meunier, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica y se continúe con la investigación.

El caso ahora deberá avanzar mediante las diligencias respectivas, incluyendo los análisis necesarios para confirmar la composición de las sustancias encontradas y establecer las circunstancias en las que el extranjero las ingresó al país.

Según la información policial, el canadiense además posee antecedentes en Canadá por asalto, portación de armas y presuntos vínculos con el tráfico de drogas. Estos antecedentes fueron señalados por las autoridades como parte de la información relacionada con el detenido.

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Sin embargo, la investigación en Costa Rica deberá determinar las posibles responsabilidades del extranjero por los hechos ocurridos en territorio nacional, así como el origen y destino de las sustancias y del dinero que llevaba consigo.

La intervención fue realizada de manera conjunta entre la PCD y la Policía Profesional de Migración, instituciones que mantienen labores de control para detectar el ingreso de personas vinculadas con actividades ilícitas o que transporten sustancias prohibidas.

Por ahora, Meunier permanece a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se desarrollan las diligencias del caso y se determina qué procederá judicialmente en su contra.

El decomiso de las sustancias y el dinero quedó como parte de los indicios que deberán ser analizados durante la investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer todos los detalles relacionados con el ingreso del ciudadano canadiense a Costa Rica.