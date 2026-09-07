Caifanes se rinde ante Costa Rica y Saúl Hernández protagoniza emotivo momento con la bandera tica

Caifanes volvió a encontrarse con el público costarricense y convirtió la noche de este domingo en una celebración del rock en español, la nostalgia y una relación con Costa Rica que la agrupación mexicana mantiene desde hace años.

La legendaria banda se presentó este domingo 6 de septiembre en Parque Viva, donde cientos de seguidores de distintas generaciones se reunieron para cantar algunos de los temas que han marcado sus casi cuatro décadas de trayectoria.

Pero uno de los momentos más emotivos de la noche no llegó únicamente con una canción.

Durante el concierto, un seguidor entregó a Saúl Hernández, vocalista de Caifanes, una bandera costarricense que llevaba escrito el nombre de la agrupación.

En 3 puntos Caifanes volvió a encontrarse con el público costarricense y convirtió la noche de este domingo en una celebración del rock en español, la nostalgia y una relación con Costa Rica que la agrupación mexicana mantiene desde hace años. La legendaria banda se presentó este domingo 6 de septiembre en Parque Viva, donde cientos de seguidores de distintas generaciones se reunieron para cantar algunos de los temas que han marcado sus casi cuatro décadas de trayectoria. La imagen de Saúl Hernández sosteniendo la bandera de Costa Rica terminó poniendo un ingrediente especial a un concierto que, más allá de los clásicos, volvió a confirmar la relación que Caifanes mantiene con sus seguidores ticos.

Hernández la recibió, la levantó sobre el escenario y la mostró al público, provocando una fuerte ovación entre los asistentes, según reportaron CRHoy y Teletica tras el espectáculo.

El gesto terminó convirtiéndose en una de las imágenes especiales de una noche en la que los seguidores acompañaron a la banda con aplausos y coros desde los primeros minutos.

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Caifanes subió al escenario alrededor de las 8 p. m., tal como estaba programado, para realizar un recorrido por diferentes etapas de su extensa trayectoria musical.

El cariño entre la agrupación y Costa Rica parece ser recíproco.

Horas antes del concierto, Saúl Hernández había hablado sobre lo que representa para Caifanes regresar al país.

En una entrevista con CRHoy, el músico describió a Costa Rica como un lugar hermoso y destacó tanto su biodiversidad como la cultura ecológica del país.

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También tuvo palabras especialmente cariñosas para los costarricenses.

“Son maravillosos, muy humanos”, expresó Hernández al medio, al recordar las experiencias que la banda ha tenido durante sus diferentes visitas al país.

El cantante aseguró además que el público costarricense conoce muy bien la música de Caifanes y suele entregarse durante sus presentaciones.

Camisetas de Caifanes, carteles y seguidores cantando sus canciones acompañaron el regreso de la agrupación a suelo costarricense. Teletica destacó que varias generaciones se reunieron en Parque Viva para reencontrarse con los clásicos de una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

Antes de Caifanes, la agrupación costarricense El Parque fue la encargada de abrir la jornada musical. El cronograma oficial tenía prevista su presentación a las 6:30 p. m. y la salida de los mexicanos a las 8 p. m.

La imagen de Saúl Hernández sosteniendo la bandera de Costa Rica terminó poniendo un ingrediente especial a un concierto que, más allá de los clásicos, volvió a confirmar la relación que Caifanes mantiene con sus seguidores ticos.