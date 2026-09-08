Caen dos hombres en Limón por prestamos gota a gota: Así operaban

El OIJ realizó dos operativos en Barrio Roosevelt y Limoncito, donde además decomisó un arma 9 milímetros, droga, dinero en efectivo y municiones.

Dos hombres fueron detenidos la mañana de este martes durante dos allanamientos realizados por agentes judiciales en los sectores de Barrio Roosevelt y Limoncito, en Limón, como parte de una investigación relacionada con presuntos casos de extorsión y amenazas agravadas.

El principal objetivo del operativo fue un hombre de apellido Green, de 21 años, quien figura como sospechoso en al menos cuatro causas por el delito de extorsión y una por amenazas agravadas. Según la información de la investigación, las autoridades comenzaron a seguirle la pista hace aproximadamente cinco meses, luego de que varias personas presentaran denuncias.

En 3 puntos El OIJ realizó dos operativos en Barrio Roosevelt y Limoncito, donde además decomisó un arma 9 milímetros, droga, dinero en efectivo y municiones. Dos hombres fueron detenidos la mañana de este martes durante dos allanamientos realizados por agentes judiciales en los sectores de Barrio Roosevelt y Limoncito, en Limón. La investigación por los presuntos casos de extorsión habría comenzado aproximadamente cinco meses atrás, luego de que las personas afectadas acudieran a denunciar las situaciones que, en apariencia.

De acuerdo con las pesquisas, en apariencia el sospechoso estaría relacionado con la modalidad conocida como préstamos “gota a gota”. Las autoridades investigan si, cuando las personas no podían cumplir con los pagos exigidos, se producían presuntas amenazas y extorsiones contra los deudores.

Los agentes judiciales iniciaron los allanamientos aproximadamente a las 8 de la mañana con el objetivo de localizar al sospechoso y obtener evidencia que permitiera fortalecer la investigación. El operativo permitió concretar la detención de Green, quien ahora deberá enfrentar el proceso correspondiente ante las autoridades judiciales.

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Pero el caso no terminó con la captura del principal objetivo. Durante uno de los allanamientos también fue ubicado un segundo hombre, de apellido Sáenz, de 38 años, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de maltrato.

Sáenz fue detenido en uno de los sectores intervenidos y será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para que se determine lo correspondiente a su situación.

Sospechoso también aparece en otras investigaciones

Uno de los elementos que genera mayor interés dentro del operativo es que Green no solamente figura en las investigaciones por extorsión y amenazas agravadas. Según la información proporcionada por las autoridades, el joven también aparece relacionado con pesquisas anteriores por delitos de homicidio, tentativa de homicidio y robos agravados.

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Estos hechos corresponden a investigaciones de mayor antigüedad y serán considerados dentro de los procesos que mantienen las autoridades alrededor del sospechoso.

Durante los allanamientos, los agentes también localizaron diferentes elementos que ahora forman parte de la investigación. Entre lo decomisado se encuentra un arma de fuego tipo 9 milímetros, además de aparente marihuana, dinero en efectivo en denominaciones bajas y municiones para un arma AR-15.

Las autoridades también localizaron otros indicios que podrían resultar de interés para esclarecer las denuncias que dieron origen al operativo y determinar la posible participación del sospechoso en los hechos investigados.

La investigación por los presuntos casos de extorsión habría comenzado aproximadamente cinco meses atrás, luego de que las personas afectadas acudieran a denunciar las situaciones que, en apariencia, se habrían presentado alrededor de préstamos bajo la modalidad “gota a gota”.