Caen con el apoyo de la DEA tres ticos y dos extranjeros ligados a peligroso cártel mexicano

La noticia se encuentra en desarrollo, autoridades trabajan en el sitio.

Un amplio operativo contra el narcotráfico permitió la detención de cinco personas que, presuntamente, estarían vinculadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

En 3 puntos La noticia se encuentra en desarrollo, autoridades trabajan en el sitio. Un amplio operativo contra el narcotráfico permitió la detención de cinco personas que, presuntamente, estarían vinculadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos estarían relacionados con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en México.

El despliegue fue ejecutado por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Fiscalía de Narcotráfico.

Entre los detenidos se encuentran tres costarricenses, un mexicano y un ciudadano peruano.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos estarían relacionados con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en México.