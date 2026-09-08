¡BOMBA en Escorpiones! El técnico que trabajó con Jorge Luis Pinto y se formó en Barcelona es el elegido

Escorpiones de Belén ya tomó una decisión para intentar cambiar el rumbo de su complicado inicio en la Primera División.

El conjunto belenita eligió a Andrés Arias como nuevo director técnico, luego de la salida de Júnior Díaz tras las primeras siete jornadas del Torneo de Apertura.

La información fue dada a conocer por el periodista Kevin Jiménez.

El estratega ya dirigió al conjunto cuando militaba en la Liga de Ascenso, por lo que conoce la institución y buena parte del entorno que rodea al equipo.

En 3 puntos Escorpiones de Belén ya tomó una decisión para intentar cambiar el rumbo de su complicado inicio en la Primera División. El conjunto belenita eligió a Andrés Arias como nuevo director técnico, luego de la salida de Júnior Díaz tras las primeras siete jornadas del Torneo de Apertura. Será el regreso de Arias al banquillo del club y, al mismo tiempo, su primera oportunidad para demostrar si su experiencia junto a entrenadores de la talla de Jorge Luis Pinto y Paté Centeno puede convertirse en la fórmula que necesita…

Ahora tendrá un desafío completamente diferente: intentar sacar al club de una situación complicada en su primera temporada en la máxima categoría.

Pero el nombre de Andrés Arias también llama la atención por su recorrido dentro del fútbol.

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Uno de los capítulos más llamativos de su trayectoria se produjo en 2014, cuando trabajó como asistente de video de Jorge Luis Pinto durante el proceso de la Selección Nacional de Costa Rica.

Aquella etapa le permitió formar parte del cuerpo técnico que comandó a la Tricolor durante uno de los procesos más destacados de la historia reciente del fútbol costarricense.

Posteriormente, Arias también tuvo participación dentro de la estructura del Deportivo Saprissa, donde se desempeñó como asistente de Paté Centeno.

A esto se suma su formación internacional, incluyendo preparación en el FC Barcelona, una experiencia que forma parte de su recorrido profesional y que ahora intentará trasladar al proyecto de Escorpiones.

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El nuevo entrenador llega para ocupar el puesto que dejó Júnior Díaz, quien fue cesado este lunes debido a los resultados obtenidos durante las primeras siete jornadas del campeonato.

Escorpiones actualmente ocupa la penúltima posición de la tabla con cuatro puntos.

Arias tendrá poco margen para trabajar antes de su primer gran reto al frente del equipo en Primera División.

Escorpiones enfrentará este sábado a Herediano a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Será el regreso de Arias al banquillo del club y, al mismo tiempo, su primera oportunidad para demostrar si su experiencia junto a entrenadores de la talla de Jorge Luis Pinto y Paté Centeno puede convertirse en la fórmula que necesita Escorpiones para reaccionar.