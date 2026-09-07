Balacera frente a supermercado deja un muerto y una mujer herida

Un hombre recibió múltiples disparos mientras permanecía en las afueras del establecimiento. Las autoridades investigan el crimen como un posible ajuste de cuentas

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo mientras permanecía en las afueras de un supermercado ubicado en barrio San Martín, en el centro de Nicoya, Guanacaste.

En 3 puntos Un hombre recibió múltiples disparos mientras permanecía en las afueras del establecimiento. Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo mientras permanecía en las afueras de un supermercado ubicado en barrio San Martín, en el centro de Nicoya, Guanacaste. El caso permanece en investigación para esclarecer cómo ocurrió la balacera y localizar a los sospechosos.

La víctima, cuya identidad todavía no ha trascendido, tendría entre 30 y 40 años y recibió múltiples impactos de bala.

Personal de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender la emergencia; sin embargo, al valorar al hombre confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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Durante el tiroteo, una mujer también resultó herida. La paciente fue trasladada a un centro médico y, de acuerdo con la información disponible, se encontraba en condición estable.

La escena quedó bajo custodia policial mientras agentes judiciales realizaban la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades investigan preliminarmente el homicidio como un posible ajuste de cuentas. Las causas del ataque y la identidad de los responsables todavía no han sido determinadas.

El caso permanece en investigación para esclarecer cómo ocurrió la balacera y localizar a los sospechosos.