Arrestan a funcionaria de Migración por ayudar con trámite irregular a miembro de “La H”, banda narco que cantó a Celso Gamboa

La mujer, de apellido Blandón, habría intervenido en la renovación de un documento migratorio para un extranjero que tendría vínculos con la organización criminal que opera en el Caribe. La Fiscalía la investiga por cuatro presuntos delitos.

Una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenida este jueves tras una serie de allanamientos relacionados con un supuesto trámite irregular que habría beneficiado a un extranjero con presuntos vínculos con “La H”, una organización criminal que opera en el Caribe.

La detención estuvo a cargo de agentes de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), como parte de una investigación bajo el expediente 26-000181-1218-PE.

La sospechosa, de apellido Blandón, trabaja en la Sede Regional Atlántica de Migración y es investigada por los presuntos delitos de influencia en contra de la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, cohecho y falsedad ideológica.

En 3 puntos La mujer, de apellido Blandón, habría intervenido en la renovación de un documento migratorio para un extranjero que tendría vínculos con la organización criminal que opera en el Caribe. Una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenida este jueves tras una serie de allanamientos relacionados con un supuesto trámite irregular que habría beneficiado a un extranjero con presuntos vínculos con… La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer lo ocurrido.

El trámite que puso a la funcionaria bajo investigación

De acuerdo con las pesquisas, Blandón habría intervenido de manera presuntamente irregular en el proceso de renovación de un documento migratorio solicitado por un extranjero.

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El caso tomó especial relevancia para las autoridades debido a que ese hombre, aparentemente, tendría vínculos con “La H”, una organización criminal señalada por operar en la zona del Caribe.

Para avanzar con la investigación, las autoridades realizaron cuatro allanamientos: uno en la vivienda de la funcionaria, otro en su oficina y dos más en oficinas de Migración ubicadas en la sede central.

Durante las diligencias, los agentes recopilaron documentos, dispositivos electrónicos y otra información que podría aportar evidencia sobre la forma en que se realizó el trámite y la eventual participación de la funcionaria.

¿Qué relación tiene “La H” con el caso de Celso Gamboa?

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El nombre de esta organización criminal ya había aparecido en una investigación de gran relevancia internacional relacionada con el exmagistrado costarricense Celso Gamboa.

En ese caso, Zacarías Herrera Hernández, hermano de uno de los líderes de “La H”, fue identificado como un testigo clave dentro de una investigación de la DEA que condujo al arresto y posterior extradición de Gamboa.

Por esta razón, cualquier nueva investigación que involucre a integrantes o personas presuntamente relacionadas con “La H” adquiere especial interés, aunque la pesquisa contra la funcionaria de Migración deberá determinar cuál fue exactamente su actuación y si esta constituyó un delito.

Ahora será un juez quien defina su situación

Tras su arresto, Blandón será puesta a la orden del Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública.

La Fiscalía solicitará la imposición de las medidas cautelares que correspondan, por lo que será un juez quien determine su situación procesal.

La investigación permanece abierta y las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer lo ocurrido.