Anne Hathaway deslumbra en Nueva York y presume su embarazo con espectacular look

Anne Hathaway volvió a robarse todas las miradas, esta vez durante una de las primeras grandes noches de la Semana de la Moda de Nueva York.

La ganadora del Óscar apareció este miércoles 9 de septiembre en la celebración Serpenti Infinito de Bulgari, realizada en Nueva York, donde lució orgullosa su avanzado embarazo con un espectacular vestido.

En 3 puntos Anne Hathaway volvió a robarse todas las miradas, esta vez durante una de las primeras grandes noches de la Semana de la Moda de Nueva York. La ganadora del Óscar apareció este miércoles 9 de septiembre en la celebración Serpenti Infinito de Bulgari, realizada en Nueva York, donde lució orgullosa su avanzado embarazo con un espectacular vestido. Y si algo ha dejado claro durante los últimos meses es que la maternidad no está limitando sus apuestas de moda: la estrella de The Devil Wears Prada ha convertido cada aparición pública de esta nueva etapa en toda una declaración de…

Hathaway, quien espera su tercer hijo junto a su esposo Adam Shulman, apostó por una propuesta de Alexander McQueen que dejó completamente visible su pancita y rápidamente convirtió su aparición en uno de los momentos más comentados de la noche.

La actriz acarició su vientre mientras posaba ante las cámaras, en una etapa en la que ha optado por incorporar su embarazo como protagonista de sus elecciones de moda.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La velada reunió además a varias estrellas internacionales.

Dua Lipa llegó acompañada de su esposo Callum Turner, mientras Lisa, de BLACKPINK, también fue una de las grandes protagonistas del evento. Las tres forman parte del grupo de embajadoras de Bulgari.

La celebración estuvo vinculada con la presentación de Serpenti Infinito y de una instalación artística en el High Line de Manhattan, dando inicio a una semana en la que Nueva York vuelve a convertirse en uno de los grandes epicentros mundiales de la moda y las celebridades.

Hathaway atraviesa actualmente su tercer embarazo. La actriz y Shulman, casados desde 2012, ya son padres de sus hijos Jonathan y Jack.

Y si algo ha dejado claro durante los últimos meses es que la maternidad no está limitando sus apuestas de moda: la estrella de The Devil Wears Prada ha convertido cada aparición pública de esta nueva etapa en toda una declaración de estilo.