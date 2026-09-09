Amarini Villatoro no se achica ante Saprissa y deja claro cómo quiere jugar en La Cueva

El técnico de Cartaginés reconoce la fortaleza del Saprissa de Hernán Medford, pero asegura que la serie está abierta y que los brumosos tienen argumentos para competir por el boleto a semifinales

Cartaginés tiene claro que este miércoles comienza una batalla de 180 minutos.

El conjunto brumoso visitará a Saprissa a las 7 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Antes de este compromiso, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro habló sobre el momento que atraviesa su equipo, las variantes que podría utilizar y la dificultad de enfrentarse al conjunto morado en su propia casa.

En 3 puntos El técnico de Cartaginés reconoce la fortaleza del Saprissa de Hernán Medford, pero asegura que la serie está abierta y que los brumosos tienen argumentos para competir por el boleto a… Cartaginés tiene claro que este miércoles comienza una batalla de 180 minutos. Cartaginés ya tiene el plan sobre la mesa.

Para el estratega, Cartaginés llega en buenas condiciones y con la confianza necesaria para afrontar una serie de esta magnitud.

"El equipo está bien, venimos trabajando bien con nuestra filosofía y mentalidad. El objetivo es mejorar siempre, estamos tranquilos y conscientes de lo que nos estamos jugando", manifestó.

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El técnico brumoso considera que la paridad entre ambos clubes hace difícil señalar a un favorito.

Saprissa y Cartaginés llegan además como primero y segundo de la tabla del campeonato nacional, una situación que, según Villatoro, refleja el nivel que han mostrado durante el torneo.

"Ha mostrado un buen rendimiento, al igual que nosotros. Por algo somos el primer y segundo de la tabla de la Liga y por algo estamos en esta instancia. Es un juego muy parejo", afirmó.

Villatoro también destacó el trabajo de Hernán Medford al frente del conjunto morado.

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"Está bien dirigido por un técnico que sabe jugar estas etapas. No considero que seamos favoritos, pero tampoco ellos", señaló.

Y lanzó una frase que resume la manera en que pretende afrontar la serie.

"La serie dura 180 minutos y mañana es el primer tiempo".

Para Villatoro, jugar el segundo partido como local representa una pequeña ventaja, aunque dejó claro que todo dependerá de lo que Cartaginés consiga en La Cueva.

"Yo considero que los dos partidos son importantes. Cerrar en casa es una leve ventaja de estar con nuestra gente, pero dependerá de nuestro primer partido", explicó.

El entrenador aseguró que su equipo conoce las exigencias de este tipo de eliminatorias y sabe que deberá mostrar personalidad.

"Tenemos claro el gol de visita y el manejo de este tipo de series. Tenemos que mostrar jerarquía y buena motivación. El grupo tiene convencimiento en sí mismo", añadió.

Incluso fue más allá al asegurar que su plantel está preparado para buscar algo grande en el certamen internacional.

"Tenemos el material humano para competir y aspirar a lo máximo en este torneo".

En cuanto al estado de su plantel, Villatoro confirmó una baja para el primer partido.

Andrey Mora arrastra una molestia y no estará disponible para enfrentar a Saprissa.

"Andrey tiene una molestia, lo hemos llevado de a poco, no estará para este juego", confirmó.

Sobre Douglas López, explicó que se trata de una situación relacionada con la expulsión que sufrió en el campeonato nacional.

"Douglas siempre está, pero estaba expulsado en el torneo nacional".

El duelo también tendrá un ingrediente especial en los banquillos.

Amarini Villatoro y Hernán Medford se conocen y han coincidido en diferentes escenarios del fútbol centroamericano, por lo que el técnico brumoso sabe que deberá estar preparado para las variantes del Saprissa.

"Nos conocemos, nos saludamos, nos acoplamos a los jugadores que tenemos. Yo he tratado siempre de tener un equipo adaptable en cuanto a propuestas", explicó.

Villatoro, además, dejó entrever que Cartaginés podría modificar su dibujo táctico dependiendo de lo que encuentre durante el partido.

"Nos conocemos como técnicos y cada partido es una historia diferente. Somos un equipo impredecible".

El guatemalteco recordó que su equipo puede utilizar diferentes estructuras.

"Hemos trabajado línea de cinco atrás o cuatro o dos delanteros, podemos sorprender en esa parte".

Más allá del sistema táctico, Villatoro considera que el aspecto mental será determinante para Cartaginés.

El técnico no quiere un equipo que simplemente espere al Saprissa por jugar como visitante.

Por el contrario, exige intensidad, solidaridad y personalidad.

"No deja de ser más importante en el fútbol lo que hagamos nosotros en la cancha, lo que cada uno sume a lo colectivo", afirmó.

El estratega tiene muy claro qué aspectos considera innegociables para afrontar el partido.

"Tenemos que ser intensos, correr, que nos solidaricemos unos con otros".

Y cerró con una exigencia que refleja la importancia que le concede al compromiso:

"Hay que demostrar calidad y jerarquía, así como una entrega total del grupo con mucha personalidad".

Cartaginés ya tiene el plan sobre la mesa. Ahora deberá demostrarlo en uno de los escenarios más exigentes del fútbol costarricense, donde un buen resultado podría cambiar por completo el panorama de una serie que, al menos en el discurso de Villatoro, nadie quiere dar por definida antes de tiempo.