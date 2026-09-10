Alarma en escuela de Puriscal: ocho personas trasladadas al hospital tras olor extraño

Seis menores y dos adultos fueron trasladados en condición urgente al CAIS de Puriscal luego de presentar afectaciones tras un reporte por un olor aún no determinado dentro del centro educativo.

Una emergencia generó alarma este jueves 10 de septiembre en la escuela de Pedernal, en Candelarita de Puriscal, San José, luego de que se reportara la presencia de un olor no determinado dentro de las instalaciones.

En 3 puntos Seis menores y dos adultos fueron trasladados en condición urgente al CAIS de Puriscal luego de presentar afectaciones tras un reporte por un olor aún no determinado dentro del centro educativo. Una emergencia generó alarma este jueves 10 de septiembre en la escuela de Pedernal, en Candelarita de Puriscal, San José, luego de que se reportara la presencia de un olor no determinado dentro de las instalaciones. Las autoridades mantienen la atención de la emergencia mientras se recaba información para establecer qué ocurrió y qué pudo haber generado las afectaciones entre las personas presentes en el centro educativo.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 12:21 p. m., debido a que varias personas se estaban viendo afectadas por la situación.

Al llegar al centro educativo, los cruzrojistas valoraron a ocho personas: dos adultos y seis menores de edad.

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Tras recibir atención prehospitalaria, todos fueron estabilizados y trasladados en condición urgente al CAIS de Puriscal, donde recibirían una valoración médica más detallada.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó tres ambulancias básicas hasta el centro educativo.

Por el momento, no se ha determinado el origen ni la sustancia que habría provocado el olor reportado dentro de la escuela.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia mientras se recaba información para establecer qué ocurrió y qué pudo haber generado las afectaciones entre las personas presentes en el centro educativo.