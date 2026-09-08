Alajuelense responde al “fuera Rescalvo” y deja clara su posición

La derrota en el Clásico Nacional encendió las alarmas en Alajuelense.

El 0-2 ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto no solamente representó un duro golpe deportivo para los rojinegros. También provocó que un sector de la afición señalara directamente al cuerpo técnico.

Desde las graderías apareció el conocido reclamo de “fuera Rescalvo”, aumentando la presión sobre el entrenador español.

A esto se suma el complicado momento que vive la Liga en el campeonato nacional.

En 3 puntos La derrota en el Clásico Nacional encendió las alarmas en Alajuelense. El 0-2 ante Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto no solamente representó un duro golpe deportivo para los rojinegros. Ahora será el terreno de juego el que tendrá que responder, primero ante Marathón y posteriormente en un campeonato nacional donde Alajuelense necesita reaccionar si quiere volver a meterse entre los cuatro primeros.

Los manudos solamente han conseguido un punto en sus últimos tres partidos.

Primero perdieron en casa contra San Carlos. Posteriormente empataron como visitantes ante Municipal Pérez Zeledón y finalmente cayeron nuevamente en el Morera Soto frente a Saprissa.

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Además, Alajuelense ocupa actualmente la quinta posición del Torneo de Apertura 2026 y está fuera de los cuatro puestos que entregan clasificación.

Todo esto había generado interrogantes sobre la continuidad de Rescalvo.

Sin embargo, este lunes la institución decidió ponerle punto final a la discusión, al menos por ahora.

Mediante su chat oficial de prensa, el club comunicó cuál es su posición sobre el futuro del entrenador.

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La frase utilizada por la institución no dejó espacio para interpretaciones:

“La continuidad al frente del primer equipo de Ismael Rescalvo y su Cuerpo Técnico no está en discusión ni ha estado en duda”.

De esta manera, Alajuelense confirma que Rescalvo continuará al frente del primer equipo pese al complicado momento y a los reclamos que surgieron después del clásico.

La dirigencia también reconoció el impacto que tuvo la derrota ante Saprissa.

“En Liga Deportiva Alajuelense comprendemos plenamente la frustración y el dolor que significó para nuestra afición, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores la derrota en el Clásico Nacional”, indicó el club.

La institución aseguró que afronta el momento con “serenidad, autocrítica y convicción”.

Al mismo tiempo, reconoció que algunos resultados recientes no están a la altura de lo que exige el club.

Pero la conclusión fue clara: no existe una discusión interna sobre la continuidad de Rescalvo.

Con el campeonato nacional todavía abierto, Alajuelense también tiene otro objetivo de enorme importancia por delante.

El equipo viajará este miércoles a Honduras para enfrentarse el jueves a Marathón, en San Pedro Sula, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

La serie representa una nueva oportunidad para que Rescalvo y sus dirigidos cambien las sensaciones que dejó el clásico.

La Liga llega como tricampeón de la competición y buscará dar el primer golpe en territorio hondureño.

Por eso, mientras la afición cuestiona al entrenador y los resultados recientes aumentan la presión, la dirigencia rojinegra decidió cerrar filas alrededor de su cuerpo técnico.

Ahora será el terreno de juego el que tendrá que responder, primero ante Marathón y posteriormente en un campeonato nacional donde Alajuelense necesita reaccionar si quiere volver a meterse entre los cuatro primeros.