Aduanas subastará electrodomésticos, celulares, muebles y hasta contenedores

Las subastas electrónicas se realizarán en SICOP durante septiembre. Los interesados deberán contar con firma digital y depositar un anticipo equivalente al 25% del precio base.

El Servicio Nacional de Aduanas realizará durante septiembre varias subastas electrónicas de mercancías que fueron declaradas en abandono y permanecen bajo custodia de las autoridades aduaneras.

Los remates se efectuarán mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y estarán a cargo de las Aduanas de Limón y Caldera.

En el caso de Limón, se realizarán cinco subastas entre el 21 y el 28 de septiembre de 2026.

En 3 puntos Las subastas electrónicas se realizarán en SICOP durante septiembre. El Servicio Nacional de Aduanas realizará durante septiembre varias subastas electrónicas de mercancías que fueron declaradas en abandono y permanecen bajo custodia de las autoridades aduaneras. El Ministerio de Hacienda indicó que los interesados pueden consultar el detalle de las mercancías y sus precios base en los avisos oficiales de cada subasta, disponibles en su sitio web.

Entre los artículos disponibles se encuentran electrodomésticos, muebles, artículos electrónicos, almohadas, accesorios para celulares y tabletas, además de pisos cerámicos, porcelanatos, sanitarios y lavamanos.

La lista también incluye contenedores marítimos, repuestos para vehículos y generadores portátiles.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Por su parte, la Aduana Caldera realizará una subasta entre el 23 y el 25 de septiembre, con mercancías como herramientas, electrodomésticos, muebles, cañas de pescar, artículos para mascotas, juguetes, cajas plásticas y sábanas, entre otros productos.

Según el Ministerio de Hacienda, las mercancías quedaron a disposición de la autoridad aduanera luego de que se determinaran inconsistencias relacionadas con su proceso de importación y no se presentara una justificación válida para regularizar su situación.

Los bienes permanecen bajo custodia de las aduanas y, conforme a la legislación vigente, pueden ser sometidos a remate una vez cumplidos los procedimientos correspondientes.

La utilización de SICOP busca fortalecer la transparencia, mejorar los controles y facilitar la recaudación de los impuestos asociados al proceso.

Publicidad

El dinero obtenido mediante las subastas será destinado a la Caja Única del Estado.

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar deberán cumplir con una serie de requisitos:

Cumplir con los requisitos no arancelarios establecidos en el aviso de cada subasta.

Depositar un anticipo equivalente al 25% del precio base de los bienes.

Enviar el comprobante de pago de acuerdo con las instrucciones establecidas en el aviso correspondiente.

Las ofertas realizadas mediante SICOP son anónimas. Además, la plataforma genera comprobantes electrónicos de las compras y verifica la situación tributaria de los participantes.

De esta manera, cada proceso genera un expediente digital de acceso público, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y la transparencia de las subastas.

El Ministerio de Hacienda indicó que los interesados pueden consultar el detalle de las mercancías y sus precios base en los avisos oficiales de cada subasta, disponibles en su sitio web, dentro del apartado del Servicio Nacional de Aduanas y la sección “Subastas”.