Adolescente de 16 años asesinado a balazos: Un video es clave para dar con sus homicidas

Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en el sector de Cristo Rey, en San José, y ahora un video se convirtió en una de las principales herramientas de los investigadores para intentar identificar a los sospechosos del homicidio.

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a las dos personas que aparecen en la grabación y que, de manera preliminar, estarían relacionadas con el caso.

Los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2026, aproximadamente a las 7:33 p. m., en el sector de Cristo Rey, específicamente en el distrito Hospital de San José.

De acuerdo con la investigación, el menor se encontraba en la vía pública, cerca de la entrada de su vivienda, cuando uno de los sospechosos aparentemente se acercó y le disparó.

En 3 puntos Un adolescente de 16 años murió tras recibir un disparo en el sector de Cristo Rey, en San José. La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a las dos personas que aparecen en la grabación y que, de manera preliminar. La colaboración ciudadana podría ser determinante para que los investigadores logren identificar a las dos personas que aparecen en el video y avanzar hacia el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Cristo Rey.

Tras resultar herido, el adolescente fue trasladado a un centro médico para recibir atención. Sin embargo, posteriormente fue declarado fallecido.

Los investigadores ahora intentan establecer la identidad de las dos personas que aparecen en la grabación y determinar su posible participación en el homicidio.

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Según la información suministrada por el OIJ, los dos sujetos habrían escapado del lugar a bordo de una motocicleta tipo panadera, de color gris y con pegatinas laterales de color morado.

El conductor vestía ropa de tonalidad oscura y llevaba una cinta reflectiva de color verde, además de tenis de color blanco.

El acompañante también utilizaba ropa oscura y llevaba un suéter tipo buzo de color negro, con una franja de colores rojo y blanco. Al igual que el conductor, utilizaba tenis de color blanco.

Estos detalles podrían resultar fundamentales para que alguna persona reconozca a los sospechosos o pueda aportar información que ayude a los investigadores a ubicarlos.

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El OIJ decidió hacer pública la grabación precisamente para ampliar las posibilidades de identificar a las personas que aparecen en ella y avanzar en la investigación.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que reconozca a alguno de los sujetos, la motocicleta o que tenga información relacionada con el caso que se comunique directamente con los investigadores.

La información puede entregarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645, correspondiente al Centro de Información Confidencial del OIJ.

El caso permanece bajo investigación de la Sección de Homicidios, que continúa recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del adolescente.

Las autoridades recuerdan que quienes tengan información no deben intentar confrontar ni localizar por cuenta propia a los sospechosos. Cualquier dato debe ser comunicado directamente al OIJ mediante los canales establecidos.

La colaboración ciudadana podría ser determinante para que los investigadores logren identificar a las dos personas que aparecen en el video y avanzar hacia el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Cristo Rey.