“60 y agradecida”: Salma Hayek celebra su nueva década con atrevidas fotos en el mar

Salma Hayek acaba de cumplir 60 años y decidió celebrar la llegada a esta nueva década de una manera muy a su estilo: disfrutando del mar, completamente al natural y dejando claro que vive esta etapa con plenitud.

La actriz mexicana sorprendió este lunes a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías tomadas en la playa, en las que aparece nadando sin traje de baño, mientras las olas cubren estratégicamente su cuerpo.

No necesitó un largo mensaje para acompañarlas.

En 3 puntos Salma Hayek acaba de cumplir 60 años y decidió celebrar la llegada a esta nueva década de una manera muy a su estilo: disfrutando del mar, completamente al natural y dejando claro que vive esta etapa con plenitud. La actriz mexicana sorprendió este lunes a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de fotografías tomadas en la playa, en las que aparece nadando sin traje de baño, mientras las olas cubren estratégicamente su cuerpo. Así, lejos de esconder el paso del tiempo, la mexicana parece haber decidido celebrar esta nueva década exactamente como llegó: agradecida, sonriente y sin complejos.

“60 y agradecida”, escribió Hayek junto a las imágenes.

La protagonista de Frida cumplió años el pasado 2 de septiembre, aunque esperó hasta este lunes 7 para compartir la particular sesión con sus millones de seguidores.

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En una de las fotografías, la actriz aparece sonriente recostada en una zona poco profunda del mar, mientras que en otra se muestra de espaldas saliendo del agua.

Además de prescindir del maquillaje, Hayek dejó ver con naturalidad las canas de su cabello, algo que ya en otras ocasiones ha defendido públicamente como parte del proceso de envejecer.

La publicación provocó una lluvia de felicitaciones y comentarios de seguidores y figuras del entretenimiento.

De acuerdo con Just Jared, celebridades como Elle Fanning, Marion Cotillard, Paris Hilton, Christina Hendricks y Rachel Zoe reaccionaron a las imágenes, mientras otras estrellas como Ricky Martin, Penélope Cruz, Anya Taylor-Joy, Naomi Watts y Michelle Pfeiffer estuvieron entre quienes dieron “me gusta” a la publicación.

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Una relación diferente con el paso de los años

La manera en que Hayek celebró sus 60 tampoco resulta completamente inesperada.

La mexicana ha hablado en diferentes ocasiones sobre su relación con el envejecimiento y ha insistido en que su objetivo no es aparentar 20 años, sino sentirse bien con la mujer que es en cada etapa.

En una entrevista concedida a PEOPLE en 2025, la actriz explicó que le entusiasmaba llegar a los 50 y 60 años y verse bien a esa edad, porque considera que se trata de “un tipo de belleza diferente”.

Incluso sus cumpleaños recientes han tenido al mar como protagonista. Cuando cumplió 59 años, Hayek celebró desde un yate luciendo un bikini rojo y escribió entonces que llevaba “59 vueltas alrededor del sol y todavía bailando”.

El cumpleaños coincide además con otra novedad en la vida familiar de Salma: recientemente se convirtió en abuela por primera vez.

Su hijastro François Pinault Jr. recibió a su primer hijo junto a su esposa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La propia actriz compartió en agosto imágenes junto al bebé y contó que, aunque lleva el mismo nombre de su padre y su abuelo, ella piensa llamarlo cariñosamente “Panchito”.

Hayek es madre de Valentina Paloma, de 18 años, fruto de su matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault.

Así, lejos de esconder el paso del tiempo, la mexicana parece haber decidido celebrar esta nueva década exactamente como llegó: agradecida, sonriente y sin complejos.