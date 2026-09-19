19 clásicos, solo dos derrotas: el impresionante registro de Medford.

Hernán Medford volvió a demostrar su fortaleza en los Clásicos Nacionales. El técnico del Deportivo Saprissa dirigió su partido número 19 ante Liga Deportiva Alajuelense y consiguió una nueva victoria, esta vez por 0-2 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Con este resultado, Medford mantiene un registro sobresaliente frente al conjunto rojinegro. De los 19 clásicos que ha dirigido, solamente ha perdido dos, mientras que suma ocho victorias y nueve empates.

En 3 puntos Hernán Medford volvió a demostrar su fortaleza en los Clásicos Nacionales. Con este resultado, Medford mantiene un registro sobresaliente frente al conjunto rojinegro. Los números respaldan así el particular dominio de Medford en este tipo de encuentros.

La última victoria también tuvo un significado especial para Saprissa, ya que el conjunto morado volvió a ganar en el Morera Soto después de más de tres años. El último triunfo tibaseño en ese escenario había sido el 2 de abril de 2023.

Los números respaldan así el particular dominio de Medford en este tipo de encuentros. Con 17 clásicos sin derrota de los 19 que ha dirigido ante Alajuelense, el entrenador vuelve a dejar su sello en uno de los partidos más importantes del fútbol costarricense.