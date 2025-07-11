Redacción- El Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela confirmó la culpabilidad de dos hombres acusados de sicariato, en un caso que marcó precedente por ser uno de los primeros resueltos por flagrancia en Costa Rica por este tipo de crimen.

Los imputados, de apellidos Ramírez Fernández y Rojas Valverde, recibieron condenas de 21 años y 20 años y 10 meses de prisión, respectivamente, por su participación en un violento intento de asesinato ocurrido el 30 de abril de 2024.

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En 3 puntos Redacción- El Tribunal de Apelación de Sentencia de Alajuela confirmó la culpabilidad de dos hombres acusados de sicariato. Los imputados, de apellidos Ramírez Fernández y Rojas Valverde, recibieron condenas de 21 años y 20 años y 10 meses de prisión, respectivamente, por su participación en un violento intento de asesinato ocurrido el 30 de abril de 2024. Ambos hombres deberán cumplir sus penas en prisión, tras la firmeza de la condena.

Según informó la Fiscalía de Flagrancia de San Ramón, la prueba aportada fue tan contundente que el recurso de apelación presentado por la defensa fue rechazado en su totalidad el pasado 7 de julio, ratificando las penas impuestas inicialmente.

El Ministerio Público logró acreditar que Ramírez y Rojas llegaron hasta la vivienda de la víctima en San Ramón y, tras ubicarlo, le dispararon en 16 ocasiones, provocándole heridas en las piernas y en un brazo.

Posteriormente, huyeron en una motocicleta, pero fueron capturados minutos después por oficiales de la Fuerza Pública en un operativo inmediato.

Este caso, que se tramitó bajo el expediente 21-000717-0068-PE, se convirtió en uno de los primeros por sicariato que se resuelve por la vía de flagrancia en Costa Rica, lo que permitió al Ministerio Público cerrar el proceso en apenas mes y medio.

Ambos hombres deberán cumplir sus penas en prisión, tras la firmeza de la condena.

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