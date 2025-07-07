Redacción- El Ministerio de Salud confirmó este lunes que trasladó a la Fiscalía un caso en el que una persona habría falsificado información para recibir de forma indebida la vacuna contra la fiebre amarilla.

Según el comunicado oficial, la persona manipuló sus datos para agendar una cita sin cumplir con los requisitos establecidos, y luego presumió el hecho en redes sociales, lo que facilitó su identificación. El Ministerio ya recopiló la evidencia y la remitió al Ministerio Público, donde se abrió una investigación formal.

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En 3 puntos Redacción- El Ministerio de Salud confirmó este lunes que trasladó a la Fiscalía un caso en el que una persona habría falsificado información para recibir de forma indebida la vacuna contra la fiebre amarilla. Según el comunicado oficial, la persona manipuló sus datos para agendar una cita sin cumplir con los requisitos establecidos, y luego presumió el hecho en redes sociales, lo que facilitó su identificación. Llamado a la ciudadaníaEl Ministerio de Salud hizo un llamado a actuar con responsabilidad, respetar los lineamientos sanitarios y denunciar cualquier irregularidad relacionada con el proceso de vacunación.

“Mentir para obtener una vacuna es un delito, y quienes lo hagan enfrentarán las consecuencias”, advirtió Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud.Declaración jurada falsa tiene consecuencias penalesEl formulario de registro incluía una advertencia clara: brindar información falsa constituye una declaración jurada falsa, sancionable penalmente según el ordenamiento jurídico costarricense.

Las autoridades recordaron que la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla se rige por principios de justicia, transparencia y priorización sanitaria, y que no se tolerarán abusos ni intentos de fraude.

Llamado a la ciudadaníaEl Ministerio de Salud hizo un llamado a actuar con responsabilidad, respetar los lineamientos sanitarios y denunciar cualquier irregularidad relacionada con el proceso de vacunación.

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