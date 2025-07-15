Las autoridades confirman que la organización que explotaba sexualmente a mujeres también estaría detrás de una balacera ocurrida en San José, donde murieron dos personas.La red internacional dedicada a la trata de personas en Costa Rica comienza a desmoronarse. Este martes, a menos de una hora de iniciado un operativo conjunto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de cuatro personas, todas sospechosas de pertenecer a esta estructura criminal.

Pero el caso tomó un giro aún más oscuro: además de los delitos vinculados a explotación sexual, a los detenidos también se les relaciona con al menos dos homicidios y una tentativa de homicidio, ocurridos en noviembre del año pasado en un bar cercano al Museo de los Niños, en San José.

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En 3 puntos Las autoridades confirman que la organización que explotaba sexualmente a mujeres también estaría detrás de una balacera ocurrida en San José. Pero el caso tomó un giro aún más oscuro: además de los delitos vinculados a explotación sexual, a los detenidos también se les relaciona con al menos dos homicidios y una tentativa de homicidio. Las autoridades continúan con la investigación y no descartan más detenciones en las próximas horas.

Según detalló la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, los asesinatos estarían vinculados con disputas internas dentro de la misma banda, tanto por jerarquías como por el control de las mujeres explotadas.

El grupo, conformado principalmente por hombres venezolanos y un ecuatoriano, reclutaba mujeres en Venezuela bajo la promesa de trabajar como generadoras de contenido. Sin embargo, una vez en Costa Rica, las víctimas eran incomunicadas, extorsionadas y obligadas a tener relaciones sexuales con decenas de hombres a cambio de dinero, el cual se cobraba por medio de Sinpe Móvil.

Los allanamientos se realizaron en hoteles del centro de San José y en viviendas de Barrio México, Pavas, Alajuela y Jacó. En estas diligencias se decomisó evidencia clave para robustecer el expediente penal.

Las autoridades continúan con la investigación y no descartan más detenciones en las próximas horas. La organización enfrentará cargos tanto por trata de personas como por homicidio, lo que podría significar décadas de cárcel para sus líderes.

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