Redacción- En un nuevo golpe contra el crimen organizado, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) en coordinación con la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico, ejecutan en este momento siete allanamientos simultáneos en el distrito de Los Guido, Desamparados, como parte del Plan Escudo.

Las acciones policiales tienen como objetivo desarticular estructuras dedicadas al narcomenudeo, una de las principales problemáticas que afecta a esta zona del sur de la capital.

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En 3 puntos Redacción- En un nuevo golpe contra el crimen organizado, agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) en coordinación con la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico. Las acciones policiales tienen como objetivo desarticular estructuras dedicadas al narcomenudeo, una de las principales problemáticas que afecta a esta zona del sur de la capital. Combatir el microtráfico de drogas y el narcotráfico, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva.Desmantelar puntos de venta al menudeo mediante allanamientos y detenciones coordinadas.Fortalecer la seguridad ciudadana.

Las autoridades investigan la posible relación de estas viviendas con el tráfico local de drogas, una actividad que genera violencia y pone en riesgo a la población.

Este es un operativo en desarrollo, por lo que se esperan más detalles conforme avancen las diligencias.

Plan Escudo es una estrategia de seguridad nacional impulsada por el Ministerio Público y ejecutada por la Policía de Control de Drogas (PCD), junto con otras fuerzas como la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipalinstagram.com+10amprensa.com+10amprensa.com+10.

Esta operación se implementa a lo largo del país con el objetivo de:

Combatir el microtráfico de drogas y el narcotráfico, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva.Desmantelar puntos de venta al menudeo mediante allanamientos y detenciones coordinadas.Fortalecer la seguridad ciudadana, incrementando la presencia policial en barrios vulnerables.

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