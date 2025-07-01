Organización es responsable del envío de droga a Guatemala, México y Estados Unidos; ya le habían decomisado más de media tonelada en 2023La Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la DEA, lanzó esta mañana una operación simultánea de ocho allanamientos en distintos puntos del país para desarticular una poderosa estructura narco vinculada al tráfico internacional de cocaína.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, esta organización traía la droga desde Colombia, la comercializaba en parte en Costa Rica, y el resto era enviada a Guatemala, México y Estados Unidos.

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En 3 puntos Organización es responsable del envío de droga a Guatemala, México y Estados Unidos; ya le habían decomisado más de media tonelada en 2023La Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la DEA. Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, esta organización traía la droga desde Colombia, la comercializaba en parte en Costa Rica, y el resto era enviada a Guatemala, México y Estados Unidos. Las autoridades mantienen en reserva los detalles exactos de los lugares allanados y de las personas detenidas, pero aseguran que la operación representa un golpe importante al crimen organizado que opera en la región.

Los operativos se ejecutan en coordinación con oficiales de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), quienes trabajan en conjunto para capturar a los principales líderes y colaboradores de esta red.

En 2023, a esta misma estructura se le decomisó más de media tonelada de cocaína en la provincia de Limón, lo que permitió avanzar en la investigación que ahora culmina con estas intervenciones.

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Las autoridades mantienen en reserva los detalles exactos de los lugares allanados y de las personas detenidas, pero aseguran que la operación representa un golpe importante al crimen organizado que opera en la región.