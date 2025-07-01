.Redacción- El periodista Camilo Rodríguez fue detenido la tarde de este martes en las instalaciones del Primer Circuito Judicial de San José, a solicitud del Tribunal Penal de Cartago.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la detención responde a un asunto de aparente rebeldía judicial, es decir, por no presentarse o incumplir disposiciones emitidas en el marco de un proceso penal.

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En 3 puntos .Redacción- El periodista Camilo Rodríguez fue detenido la tarde de este martes en las instalaciones del Primer Circuito Judicial de San José, a solicitud del Tribunal Penal de Cartago. Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la detención responde a un asunto de aparente rebeldía judicial, es decir, por no presentarse o incumplir disposiciones emitidas en el marco de un proceso penal. De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV), los delitos que se le atribuyen al periodista son: violación, incumplimiento de medida de protección.

Aunque las autoridades no han detallado el motivo exacto del requerimiento judicial, se trata de un proceso que ya se tramita en sede judicial y en el cual el comunicador figura como persona investigada.

La causa continuará su curso bajo el control del Tribunal Penal de Cartago, el cual deberá definir si se le impone alguna medida cautelar o si es liberado tras la diligencia.

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Rodríguez es un periodista conocido por sus publicaciones críticas hacia el narcotráfico, crimen organizado y otros temas de interés nacional.

Días atrás trascendió que Rodríguez también está siendo acusado de graves delitos por la Fiscalía, y que ya se solicitó la apertura de un juicio en su contra.

La Fiscalía Adjunta de Pavas presentó una acusación formal ante el Juzgado Penal de esa localidad, atribuyéndole varios presuntos delitos, entre ellos una supuesta violación. El expediente judicial figura bajo el número 21-003175-0305-PE.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de la Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV), los delitos que se le atribuyen al periodista son: violación, incumplimiento de medida de protección, ofensas a la dignidad y amenazas contra una mujer.