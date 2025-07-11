Redacción- Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de 25 años, sospechoso de participar en un ataque armado que cobró la vida de un hombre de apellido Mora (28 años) y dejó herida a una mujer de 22 años, también de apellido Mora.

El crimen, que ocurrió por error al confundir al mecánico con un líder narco de la zona, se dio la tarde del lunes 7 de julio, en la entrada a Santiago del Monte, en San Diego de La Unión, cuando las víctimas viajaban en un vehículo y fueron interceptadas por dos sujetos en motocicleta.

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En 3 puntos Redacción- Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un hombre de 25 años, sospechoso de participar en un ataque armado que cobró la vida de un hombre de apellido Mora (28 años) y dejó herida a una mujer de 22 años. El crimen, que ocurrió por error al confundir al mecánico con un líder narco de la zona, se dio la tarde del lunes 7 de julio, en la entrada a Santiago del Monte, en San Diego de La Unión. Un cargador para fusil AK-47Un cargador para pistola 9 mmVarias municiones para armas de fuegofinalmente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Uno de los atacantes, presuntamente el ahora detenido, se bajó de la moto y abrió fuego en múltiples ocasiones contra las víctimas. El hombre falleció en el sitio y la mujer resultó gravemente herida.

Luego de varios días de investigaciones, agentes judiciales allanaron una vivienda en San Juan de Dios de Desamparados, donde encontraron la motocicleta y los cascos que habrían sido utilizados en el crimen.

Este viernes 11 de julio, a eso de las 11:00 a.m., el sospechoso fue ubicado y capturado por agentes del OIJ en Aserrí, cuando presuntamente intentaba huir en un vehículo. En su vivienda, las autoridades decomisaron:

Un cargador para fusil AK-47Un cargador para pistola 9 mmVarias municiones para armas de fuegofinalmente, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinarán las medidas cautelares correspondientes mientras continúa la investigación.

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