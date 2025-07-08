Redacción- La Dirección General de Migración y Extranjería emitió la resolución D. JUR - 022-07-2025 que autoriza a las personas extranjeras que permanecen de manera voluntaria en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) en la zona sur a mantenerse legalmente en Costa Rica. Esta resolución les permite transitar libremente por el país y realizar actividades remuneradas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia.

Declaraciones del Viceministro Omer BadillaEl Viceministro de Gobernación y Policía y Director General de Migración y Extranjería, Omer Badilla, explicó que en febrero pasado ingresaron al país aproximadamente 200 migrantes deportados desde Estados Unidos. Actualmente, solo 25 de esas personas permanecen en el CATEM de forma voluntaria, sin haber optado por otros programas como el retorno voluntario o la solicitud de refugio.

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En 3 puntos Redacción- La Dirección General de Migración y Extranjería emitió la resolución D. Declaraciones del Viceministro Omer BadillaEl Viceministro de Gobernación y Policía y Director General de Migración y Extranjería, Omer Badilla. “Queremos que estas personas puedan establecerse en Costa Rica con plena libertad de movilidad, sin que el estatus migratorio sea un obstáculo para su desarrollo”, concluyó el director.

Badilla destacó que el gobierno ha otorgado una categoría humanitaria a este grupo y que, con la nueva resolución publicada, se amplía por seis meses el estatus regular de estas personas en el país. “Una de las novedades es que ahora tienen derecho a trabajar, lo cual facilitará su integración y aportará a la economía nacional”, afirmó.

Además, señaló que estas personas contarán con un documento oficial que les permitirá acceder a empleos y moverse sin restricciones dentro del territorio nacional. Subrayó que su permanencia en el CATEM es voluntaria y que pueden salir libremente en cualquier momento.

“Queremos que estas personas puedan establecerse en Costa Rica con plena libertad de movilidad, sin que el estatus migratorio sea un obstáculo para su desarrollo”, concluyó el director.

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