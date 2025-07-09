Redacción- Desde una celda de máxima seguridad, dos peligrosos cabecillas narco seguían ordenando asesinatos, atentados y coordinando operaciones criminales. Así lo confirmó este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras ejecutar 45 allanamientos para desarticular una violenta red delictiva que opera en Matina de Limón y otras zonas del Caribe costarricense.

Los operativos incluyeron intervenciones en varios centros penitenciarios del país, donde se allanaron las celdas de Tony Alexander Peña Russell, alias La T, y George Michael Paniagua Rivera, alias Curry. Ambos figuran como líderes de bandas ligadas al narcotráfico y a más de 21 atentados criminales, incluidos al menos 15 homicidios.

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En 3 puntos Redacción- Desde una celda de máxima seguridad, dos peligrosos cabecillas narco seguían ordenando asesinatos, atentados y coordinando operaciones criminales. Los operativos incluyeron intervenciones en varios centros penitenciarios del país, donde se allanaron las celdas de Tony Alexander Peña Russell, alias La T, y George Michael Paniagua Rivera, alias Curry. La ReformaSan SebastiánLa Leticia (Roxana de Pococí)Sandoval (Limón)TerrazasEn paralelo, se realizaron redadas en comunidades como Cuba Creek, Venecia, Boston, Sixaola, Zent, Ramal 7 y Guápiles.

Durante las inspecciones, los agentes hallaron un teléfono celular en la celda de Curry, mientras que en el caso de Peña Russell, ya se le habían decomisado al menos cuatro celulares previos, incluyendo chips, cargadores y espigas, a pesar de estar en un área de máxima seguridad.

“A pesar de que las personas estén en prisión, se siguen ordenando y generando muertes producto del debilitamiento en los controles del sistema penitenciario”, advirtió Randall Zúñiga, director del OIJ.Coalición criminal desde prisiónSegún las investigaciones, ambos líderes se aliaron desde la cárcel para enfrentar al grupo rival liderado por Jonathan Pérez Méndez, alias Tan o Perro, quien continúa prófugo en Batán y mantiene vínculos con Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el narco más buscado de Costa Rica.

La estructura criminal bajo el mando de La T y Curry está vinculada a triple y dobles homicidios, atentados contra enemigos y miembros de su propia organización, así como un femicidio y asesinatos colaterales de víctimas inocentes.

Uno de los crímenes que originó la investigación fue un triple homicidio en Venecia de Matina, el 13 de abril de 2023. Desde entonces, el OIJ acumuló pruebas contra 48 personas: 18 ya estaban detenidas y 21 fueron capturadas este miércoles.

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Cárceles allanadasLos centros penitenciarios intervenidos fueron:

La ReformaSan SebastiánLa Leticia (Roxana de Pococí)Sandoval (Limón)TerrazasEn paralelo, se realizaron redadas en comunidades como Cuba Creek, Venecia, Boston, Sixaola, Zent, Ramal 7 y Guápiles, zonas donde operaban células del grupo criminal para el tráfico de marihuana, cocaína y crack.

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