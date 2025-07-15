Redacción- El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) divulgó un video impactante que muestra el momento exacto en que oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptan una lancha con droga en altamar, mientras daban la voz de alto a los ocupantes, quienes finalmente fueron detenidos y su embarcación asegurada junto con el cargamento ilícito.

En las imágenes, grabadas desde una de las patrulleras, se escucha claramente cuando los oficiales emiten repetidamente la orden de: “Alto”, al tiempo que se aproximan a gran velocidad a la lancha sospechosa. Segundos después, se observa cómo toman control de la embarcación, ingresan armados y proceden a aprehender a los tripulantes.

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En 3 puntos Redacción- El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) divulgó un video impactante que muestra el momento exacto en que oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas interceptan una lancha… En las imágenes, grabadas desde una de las patrulleras, se escucha claramente cuando los oficiales emiten repetidamente la orden de: “Alto”, al tiempo que se aproximan a gran velocidad a la lancha sospechosa. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del trabajo conjunto entre aire, mar y tierra para desarticular redes criminales dedicadas al narcotráfico, en una de las rutas más utilizadas por grupos transnacionales.

Esta intervención corresponde a la primera de dos acciones antidrogas realizadas el pasado fin de semana en el Pacífico Sur, a 180 millas náuticas de Golfito, donde se logró la detención de tres hombres a bordo, identificados como:

Fermello, ecuatoriano, 40 añosRodríguez, ecuatoriano, 41 añosMorales, colombiano, 38 añosLa grabación evidencia la coordinación, precisión y profesionalismo con que actúan las unidades del Guardacostas costarricense, que desde hace meses han reforzado su capacidad de respuesta en esta zona estratégica del país.

Posteriormente, una segunda embarcación fue detectada cerca de Playa Zancudo. Al notar la presencia policial, los ocupantes abandonaron la lancha y la droga en la playa, e intentaron huir entre el manglar. No obstante, la coordinación inmediata entre el Guardacostas y la Fuerza Pública en tierra permitió ubicar un vehículo sospechoso, donde se detuvo a cinco personas más:

Ramos, costarricenseSánchez, costarricenseSánchez, costarricenseMora, costarricenseSuárez, ecuatorianoCon estas detenciones, suman ocho personas arrestadas, y el decomiso de una importante carga de droga cuya cantidad y tipo están siendo determinados por la Policía de Control de Drogas (PCD).

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Este operativo fue posible gracias al refuerzo estratégico del Guardacostas en el Pacífico Sur y la colaboración internacional con Colombia y Estados Unidos, países que facilitaron la detección temprana de ambas embarcaciones.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia del trabajo conjunto entre aire, mar y tierra para desarticular redes criminales dedicadas al narcotráfico, en una de las rutas más utilizadas por grupos transnacionales.

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