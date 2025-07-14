Rechaza señalamientos por presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas. Dice que todo es falso y niega haber invadido la privacidad de sus atletas.El entrenador de natación Francisco Rivas negó de forma tajante las graves acusaciones en su contra por parte de los exnadadores Claudia Poll, Marcela Cuesta y Manuel Rojas, quienes lo señalaron por presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas.

“Totalmente falso, rotundamente digo no”, aseguró Rivas este lunes 14 de julio en una entrevista concedida al medio La Nación, donde también desmintió haber manipulado o violentado psicológicamente a sus atletas.

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En 3 puntos Rechaza señalamientos por presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas. “Totalmente falso, rotundamente digo no”, aseguró Rivas este lunes 14 de julio en una entrevista concedida al medio La Nación, donde también desmintió haber manipulado o violentado psicológicamente a sus atletas. “Marcela era una niña, no me está diciendo la fecha, no tengo ni idea y no es cierto”, insistió el técnico, quien actualmente entrena en el Costa Rica Tennis Club.

Estas denuncias salieron a la luz en un reportaje del medio Interferencia de la Universidad de Costa Rica. Ahí, Claudia Poll —única campeona olímpica del país— relató que Rivas incluso hurgó en su basura y le preguntó sobre condones encontrados. El entrenador lo negó todo.

“No llegué nunca a ese extremo. Mi actitud era no recomendar gaseosas o comida chatarra, pero nunca como imposición. Meterme en la vida privada de cada uno, no. Eso es falso”, expresó Rivas.

Sobre Marcela Cuesta, dijo que apenas la entrenó y no la ve desde hace 37 años. En cuanto a Rojas, aseguró que regresó a nadar con él en 2015 y hasta le llevó a sus hijas a entrenar.

“Marcela era una niña, no me está diciendo la fecha, no tengo ni idea y no es cierto”, insistió el técnico, quien actualmente entrena en el Costa Rica Tennis Club.

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