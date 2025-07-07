Redacción- La Defensoría de los Habitantes alertó sobre una grave crisis de personal en los centros penitenciarios del país, que pone en riesgo tanto la seguridad institucional como los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y del personal de custodia.

Según un informe oficial, el déficit de agentes de la Policía Penitenciaria aumentó de 1.754 funcionarios en 2023 a 2.722 en abril de 2025, lo que representa una afectación crítica para la operación del sistema penitenciario nacional.

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En 3 puntos Redacción- La Defensoría de los Habitantes alertó sobre una grave crisis de personal en los centros penitenciarios del país. Según un informe oficial, el déficit de agentes de la Policía Penitenciaria aumentó de 1.754 funcionarios en 2023 a 2.722 en abril de 2025, lo que representa una afectación crítica para la operación del sistema penitenciario nacional. La Defensoría concluyó que no solo se está violando el derecho a condiciones laborales dignas para los custodios, sino también el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Costa Rica.

Condiciones alarmantes para custodios y reclusosLa Defensoría realizó inspecciones en varias cárceles del país y encontró niveles severos de agotamiento físico y emocional entre los agentes penitenciarios, debido a recargos de funciones, acumulación de vacaciones no disfrutadas y jornadas laborales extenuantes. Además, el personal enfrenta limitaciones para atender adecuadamente las áreas médica, técnica y educativa de los reclusos.

El informe también advierte que esta situación compromete la seguridad institucional, ya que dificulta el control interno, retrasando traslados judiciales y médicos, limita el contacto de los privados de libertad con sus familias y aumenta el riesgo de fugas y motines.

Recomendaciones urgentesAnte esta situación, la Defensoría solicitó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar una serie de medidas urgentes, entre ellas:

Aplicar medidas presupuestarias, administrativas y logísticas para contratar y reponer agentes penitenciarios de forma progresiva.Remitir, en julio de 2025, un informe actualizado con el faltante de plazas por cada centro penal.Implementar un sistema semestral de información anticipada que identifique a los funcionarios próximos a jubilarse, así como a quienes han renunciado, fallecido o han sido despedidos, con el fin de mantener actualizada la proyección de vacantes.Además, se instó al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para garantizar el presupuesto que permita la contratación de los 2.722 agentes penitenciarios faltantes.

La Defensoría concluyó que no solo se está violando el derecho a condiciones laborales dignas para los custodios, sino también el acceso a servicios básicos y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Costa Rica.

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