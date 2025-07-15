Redacción- Una red de trata de personas con vínculos al Tren de Aragua fue desarticulada este martes en Costa Rica. Usaban una conocida página de clasificados eróticos llamada Skokka para captar clientes y explotar sexualmente a mujeres extranjeras. Le contamos cómo operaban y por qué esta plataforma está bajo la lupa de las autoridades.

¿Qué es Skokka y para qué se usa?Skokka es una página web internacional donde se publican anuncios sexuales, acompañantes y contenido para adultos, en su mayoría sin verificación de identidad. Los usuarios pueden acceder fácilmente a perfiles que ofrecen servicios sexuales y contactar directamente por WhatsApp o teléfono. Es usada en varios países de forma legal o gris, pero también ha sido aprovechada por redes criminales para actividades ilícitas como trata de personas, proxenetismo y sextorsión.

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En 3 puntos Redacción- Una red de trata de personas con vínculos al Tren de Aragua fue desarticulada este martes en Costa Rica. ¿Qué es Skokka y para qué se usa?Skokka es una página web internacional donde se publican anuncios sexuales, acompañantes y contenido para adultos, en su mayoría sin verificación de identidad. Recomendación: Nunca comparta información personal o íntima por estas vías.

El caso: trata sexual disfrazada de "trabajo digital"Una banda integrada por venezolanos, un ecuatoriano y una nicaragüense, captaba mujeres jóvenes en Venezuela con promesas de trabajar en Costa Rica como generadoras de contenido. Pero al llegar, las dejaban incomunicadas y endeudadas, obligándolas a sostener relaciones sexuales con más de 100 hombres para saldar supuestos gastos de traslado, hospedaje y alimentación.

Los encuentros eran gestionados a través de Skokka, donde las víctimas eran anunciadas como si se tratara de servicios independientes.Cada encuentro costaba ₡45.000, y el dinero era transferido vía Sinpe Móvil a los explotadores.¿Quién está detrás? Sospecha de vínculos con el Tren de AraguaAunque la investigación está en curso, las autoridades no descartan que algunos de los detenidos estén ligados al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional de origen venezolano acusada de trata, homicidios, narcotráfico y extorsión en varios países de Latinoamérica.

Uno de los capturados hoy también figura como sospechoso de participar en un doble homicidio ocurrido en San José en noviembre de 2024, relacionado con disputas internas en la misma red criminal.

¿Qué deben saber los usuarios?La policía costarricense y otras fuerzas internacionales como AMERIPOL han advertido sobre los peligros de este tipo de plataformas, no solo para víctimas de trata, sino también para clientes que pueden caer en extorsión, estafas y amenazas tras contactar anuncios falsos.

Recomendación: Nunca comparta información personal o íntima por estas vías. Si fue víctima, denuncie al OIJ o al 9-1-1.

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