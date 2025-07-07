Redacción- Un nuevo golpe al narcotráfico fue asestado en la Terminal de Contenedores de Moín, donde las autoridades lograron decomisar 598 cilindros de cocaína escondidos dentro de un cargamento de yuca que tenía como destino el puerto de Róterdam, en los Países Bajos.

El hallazgo se produjo en el marco de la Operación Soberanía, que mantiene presencia permanente de todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública en la terminal portuaria. El operativo se apoyó en labores de inteligencia, perfilamiento, escaneo de cargas y la alerta de un agente canino entrenado para detectar estupefacientes.

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En 3 puntos Redacción- Un nuevo golpe al narcotráfico fue asestado en la Terminal de Contenedores de Moín. El hallazgo se produjo en el marco de la Operación Soberanía, que mantiene presencia permanente de todos los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública en la terminal portuaria. Desde que el Ministerio de Seguridad Pública asumió el control de esta terminal en julio de 2023, las autoridades han decomisado un total de 13.841 kilos de cocaína, según cifras oficiales.

Los narcotraficantes modificaron las raíces de yuca para ocultar en su interior cilindros con un peso total aproximado de 156 kilogramos de cocaína. El cargamento fue interceptado antes de su salida hacia Europa.

Segundo decomiso en menos de 24 horasEste es el segundo decomiso importante en menos de un día, ya que también fueron incautados 12 paquetes de cocaína escondidos en el sistema de refrigeración de otro contenedor que se dirigía a Francia.

Desde que el Ministerio de Seguridad Pública asumió el control de esta terminal en julio de 2023, las autoridades han decomisado un total de 13.841 kilos de cocaína, según cifras oficiales.

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