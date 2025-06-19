Volaris Costa Rica lanza vuelos directos a Miami, Orlando y Tulum con tarifas desde 79 dólares

La aerolínea de bandera nacional amplía a ocho sus rutas internacionales y se convierte en la única ultra low cost con vuelos directos desde Costa Rica a estas ciudades clave.Volaris Costa Rica anunció este miércoles la apertura de tres nuevas rutas directas desde San José hacia Miami, Orlando y Tulum, ampliando así su red internacional y consolidando su presencia en destinos estratégicos para los viajeros costarricenses.

Los nuevos vuelos comenzarán a operar a inicios de julio: Orlando el 1°, Tulum el 2 y Miami el 4. Según la aerolínea, los boletos estarán disponibles desde los $79 más impuestos para Tulum y Miami, y desde $89 para Orlando.

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En 3 puntos La aerolínea de bandera nacional amplía a ocho sus rutas internacionales y se convierte en la única ultra low cost con vuelos directos desde Costa Rica a estas ciudades clave.Volaris Costa… Los nuevos vuelos comenzarán a operar a inicios de julio: Orlando el 1°, Tulum el 2 y Miami el 4. Orlando: vuelo diario saliendo de San José a las 7:30 a.m.Miami: lunes, martes, viernes, sábado y domingo, saliendo a las 8:19 a.m.Tulum: lunes, miércoles, viernes y sábado.

Con estas adiciones, Volaris Costa Rica suma un total de ocho rutas internacionales y se convierte en la única aerolínea de ultra bajo costo con vuelos directos desde Costa Rica hacia estas tres ciudades. Además, será también la única con conexión directa a Tulum, lo que fortalecerá el intercambio turístico y comercial entre ambos países.

“Los costarricenses nos han premiado con su preferencia y, en agradecimiento, decidimos ampliar nuestra oferta hacia los destinos que más buscan: Florida y el Caribe mexicano”, afirmó Ronny Rodríguez, director de Desarrollo Corporativo de Volaris. “Estamos transformando los hábitos de movilidad en la región con opciones accesibles y más frecuencia para los viajeros”, añadió.

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Por su parte, William Rodríguez, ministro de Turismo, destacó que esta expansión llega en un momento clave para seguir posicionando a Costa Rica como un destino competitivo. Mientras que Ricardo Hernández, director de AERIS, celebró que el Aeropuerto Juan Santamaría se fortalece como un punto neurálgico para la conectividad aérea regional.

Además, debido a la alta demanda, Volaris incrementará de dos a cuatro las frecuencias semanales de su ruta a Guadalajara, Jalisco.

Las nuevas conexiones apuntan a dinamizar el turismo, la inversión, y los vínculos culturales, en un modelo que ofrece precios bajos y servicios personalizados.

Orlando: vuelo diario saliendo de San José a las 7:30 a.m.Miami: lunes, martes, viernes, sábado y domingo, saliendo a las 8:19 a.m.Tulum: lunes, miércoles, viernes y sábado, saliendo a las 8:30 a.m.Los tiquetes están disponibles en www.volaris.com, la app Volaris y agencias autorizadas.