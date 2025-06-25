Redacción- La Cruz Roja Costarricense informó que está movilizando unidades especializadas de rescate al Hotel El Rodeo, ubicado en Belén, tras recibir un reporte de una persona atrapada y prensada dentro del elevador del establecimiento.

Según el informe preliminar brindado por la primera unidad en llegar al lugar, la situación requiere intervención técnica avanzada, por lo que se activaron los equipos de Rescate Urbano y de Estructuras Colapsadas para atender la emergencia.

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En 3 puntos Redacción- La Cruz Roja Costarricense informó que está movilizando unidades especializadas de rescate al Hotel El Rodeo, ubicado en Belén, tras recibir un reporte de una persona atrapada y prensada dentro del elevador del establecimiento. Según el informe preliminar brindado por la primera unidad en llegar al lugar, la situación requiere intervención técnica avanzada. Equipos de socorro, bomberos y unidades de apoyo continúan llegando a la zona, mientras se coordinan labores para liberar a la víctima de forma segura.

El estado de salud de la persona atrapada aún no ha sido confirmado.

Equipos de socorro, bomberos y unidades de apoyo continúan llegando a la zona, mientras se coordinan labores para liberar a la víctima de forma segura.

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