Tragedia en Talamanca: Niño de 6 años muere tras salir expulsado de carro en violento choque

Redacción- La Cruz Roja Costarricense atendió una emergencia vial este martes en el sector de Daytona, Talamanca, frente a la escuela local, tras reportarse una colisión entre un vehículo 4x4 y una microbús.

Producto del impacto, un menor de 6 años que viajaba en la microbús salió expulsado del vehículo. A pesar de la rápida respuesta del personal de emergencias, el menor fue declarado sin signos vitales en el sitio.

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La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la investigación correspondiente.

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