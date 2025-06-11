¿Será vendido de nuevo el Saprissa? Esto dice el presidente morado

Redacción- El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, salió al paso este martes para desmentir categóricamente los rumores sobre una supuesta negociación entre la institución tibaseña y el grupo Cemex/Tigres.

Las especulaciones surgieron en medio de un ambiente de incertidumbre institucional, provocado por la situación económica que atraviesa el club. Sin embargo, Rojas fue enfático en negar cualquier tipo de acercamiento con los grupos mencionados.

Publicidad

En 3 puntos Redacción- El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, salió al paso este martes para desmentir categóricamente los rumores sobre una supuesta negociación entre la institución tibaseña y el grupo Cemex/Tigres. Las especulaciones surgieron en medio de un ambiente de incertidumbre institucional, provocado por la situación económica que atraviesa el club. “La cantidad de chisme alrededor de Saprissa nunca me deja de sorprender...

“Es totalmente falso el que se esté negociando con Cemex/Tigres”, aseguró Rojas, quien también reconoció que está analizando su continuidad al frente de Saprissa.El dirigente aclaró que en entrevistas previas, específicamente en una conversación de dos horas en el programa 120 Minutos, habló abiertamente sobre la posibilidad de incorporar nuevos socios estratégicos, principalmente con el fin de construir un nuevo estadio, lo cual requeriría una inversión significativa. No obstante, señaló que de ahí a afirmar una negociación activa, hay una gran diferencia.

“La cantidad de chisme alrededor de Saprissa nunca me deja de sorprender... Les pido a los morados que no coman cuento de fuentes poco confiables. Calma, las cosas se vendrán aclarando con el pasar del tiempo”, agregó.Finalmente, Rojas aseguró que cualquiera que sea su decisión sobre su futuro en la presidencia del club, su prioridad seguirá siendo el bienestar del Saprissa.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme