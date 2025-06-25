Redacción- Un hombre fue detenido esta mañana en San Jorge de Paso Canoas, Corredores, como sospechoso de cometer un delito contra la Salud Pública, tras una operación dirigida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Delegación Regional de Corredores.

El arresto se produjo tras un allanamiento ejecutado a las 6:00 a.m., como parte de una investigación que inició en febrero del presente año, cuando se recibió información confidencial que alertaba sobre la supuesta venta de drogas bajo la modalidad de narcomenudeo.

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En 3 puntos Redacción- Un hombre fue detenido esta mañana en San Jorge de Paso Canoas, Corredores, como sospechoso de cometer un delito contra la Salud Pública. El arresto se produjo tras un allanamiento ejecutado a las 6:00 a.m., como parte de una investigación que inició en febrero del presente año. Dosis de aparente marihuana y crackDinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientesOtros elementos de valor para la causa judicial en cursoFinalmente, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Durante la intervención, los agentes judiciales sorprendieron al sospechoso mientras preparaba puros de marihuana para la venta. Imágenes del operativo muestran varios cigarrillos ya armados y otros en proceso, lo que evidenciaría la actividad ilícita en curso.

Además, durante el registro de la vivienda se decomisaron:

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Dosis de aparente marihuana y crackDinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de estupefacientesOtros elementos de valor para la causa judicial en cursoFinalmente, el hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.