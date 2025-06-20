OIJ detiene a hombre en Coronado con orden de captura por privación de libertad

Redacción- Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Capturas y Presentaciones de San José, detuvieron este jueves 20 de junio a un hombre de apellido Jara, de 49 años, quien era requerido por las autoridades judiciales.

La detención se llevó a cabo alrededor de las 2:55 p.m. en vía pública, en el sector de San Antonio de Coronado. Según informó el OIJ, Jara contaba con una orden de captura activa emitida por el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José desde el pasado 17 de junio de 2025.

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En 3 puntos Redacción- Agentes judiciales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), destacados en la Sección de Capturas y Presentaciones de San José, detuvieron este jueves 20 de junio a un hombre de apellido Jara, de 49 años. La detención se llevó a cabo alrededor de las 2:55 p.m. en vía pública, en el sector de San Antonio de Coronado. Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso de ejecución de sentencia.

El hombre debe descontar una pena de cuatro años de prisión por el delito de privación de libertad, razón por la cual los agentes realizaron labores de localización e inteligencia que culminaron con su aprehensión este jueves.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso de ejecución de sentencia.

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