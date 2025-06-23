“Nos rompe todo el descanso”: Piojo Herrera explota organización de la Copa Oro tras empate ante México

El técnico de Costa Rica hace fuerte crítica tras partido ante el Tri y destaca crecimiento de la Sele

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, salió satisfecho por el desempeño de su equipo que empató a cero goles ante México, pero aprovechó la conferencia de prensa para lanzar un reclamo a la organización de la Copa Oro.

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El encuentro, disputado la noche del domingo, cerró la fase de grupos del torneo. La Tricolor sumó siete puntos y avanzó invicta, aunque quedó en segundo lugar del grupo A por diferencia de goles.

En 3 puntos El técnico de Costa Rica hace fuerte crítica tras partido ante el Tri y destaca crecimiento de la Sele El entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera, salió satisfecho por el desempeño de su equipo que empató a cero goles ante México. Ahora, la Sele enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final, el próximo domingo 29 de junio a las 5:00 p. m. (hora tica), en uno de los duelos más esperados de esta fase.

“Enfrentamos al mejor equipo de la zona y lo hicimos bien”, aseguró Herrera, quien destacó que Costa Rica tuvo dos ocasiones claras ante tres de México.

Además, elogió la actitud de sus jugadores, especialmente del joven Kenay Myrie, de apenas 18 años, quien tuvo minutos importantes en el duelo. “Me gusta ver cómo entran los muchachos con prestancia, eso habla del recambio que dejó Alfaro”, apuntó.

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Pero no todo fue celebración. Herrera se mostró molesto por tener que viajar justo un día en el que el equipo debía descansar.

“Me hubiera gustado ir a descansar, pero nos pusieron a viajar el lunes a mediodía. El descanso era para recuperarse, pero nos meten un viaje largo que nos rompe todo el día”, reclamó el estratega.

La Copa Oro de este año introdujo un cambio logístico: el torneo se detiene una semana antes de iniciar los cuartos de final. Sin embargo, para el ‘Piojo’, el ajuste no fue favorable por la forma en que se gestionaron los traslados.

En cuanto a la disciplina en el campo, Herrera reconoció que Costa Rica recibió cinco tarjetas amarillas. “Sabíamos que había riesgo, pero no nos guardamos nada”, dijo.

Ahora, la Sele enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final, el próximo domingo 29 de junio a las 5:00 p. m. (hora tica), en uno de los duelos más esperados de esta fase.