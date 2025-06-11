Mujer muere atropellada por un tráiler cuando viajaba en bicicleta

Redacción- Una mujer ciclista de aproximadamente 35 años perdió la vida este miércoles tras ser embestida por un tráiler en Arenal de Matina, en la provincia de Limón.

El accidente ocurrió a las 12:23 p.m., según reportó la Cruz Roja Costarricense, que desplazó una unidad de soporte básico al lugar tras recibir el aviso de un accidente de tránsito con una persona herida.

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En 3 puntos Redacción- Una mujer ciclista de aproximadamente 35 años perdió la vida este miércoles tras ser embestida por un tráiler en Arenal de Matina, en la provincia de Limón. El accidente ocurrió a las 12:23 p.m., según reportó la Cruz Roja Costarricense, que desplazó una unidad de soporte básico al lugar tras recibir el aviso de un accidente de tránsito con una persona herida. De momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la colisión.

A su llegada, los socorristas encontraron a la ciclista sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el sitio. La víctima conducía una bicicleta y, según versiones preliminares, fue impactada por un tráiler que circulaba por la misma vía.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la colisión. La vía permanece cerrada mientras el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo y recolecta evidencias para esclarecer lo ocurrido.

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