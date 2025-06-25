Redacción- Dos hombres fueron capturados en las cercanías de Playa Bonita, Limón, luego de que fueran sorprendidos transportando carne y huevos de tortuga verde, una especie en peligro y protegida por la legislación ambiental costarricense.

El operativo fue ejecutado por la Policía de Fronteras como parte de la Operación Soberanía, que se desarrolla en el Caribe con el objetivo de prevenir y combatir delitos en zonas estratégicas.

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En 3 puntos Redacción- Dos hombres fueron capturados en las cercanías de Playa Bonita, Limón, luego de que fueran sorprendidos transportando carne y huevos de tortuga verde, una especie en peligro y protegida por la legislación ambiental costarricense. El operativo fue ejecutado por la Policía de Fronteras como parte de la Operación Soberanía, que se desarrolla en el Caribe con el objetivo de prevenir y combatir delitos en zonas estratégicas. Esta ley establece penas de uno a tres años de prisión para quienes maten, destacen, capturen o trafiquen tortugas marinas.

Durante un control vehicular, los oficiales detuvieron un carro sospechoso y, al inspeccionar su interior, hallaron una bolsa plástica con dos kilos de carne y 32 huevos de tortuga marina.

Lo decomisado fue entregado de inmediato al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), cuyos expertos confirmaron que se trataba de productos de tortuga verde. Tal y como lo establece el protocolo, la carne y los huevos fueron desechados por razones sanitarias y de conservación.

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Los presuntos responsables del delito son dos hombres de apellidos Gómez y Ávila, quienes fueron remitidos a la Fiscalía de Limón. Ahora enfrentan un proceso penal por violación a la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de las Tortugas Marinas.

Esta ley establece penas de uno a tres años de prisión para quienes maten, destacen, capturen o trafiquen tortugas marinas. Además, se contemplan penas de hasta dos años de cárcel para quienes comercialicen sus huevos, carne o derivados.