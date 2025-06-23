¡Heredia al borde del caos sanitario!: recolección de basura podría frenarse esta misma semana

Defensoría lanza advertencia ante inminente crisis por vencimiento de contrato municipalA solo horas de que venza el contrato para la recolección de basura en el cantón central de Heredia, la Defensoría de los Habitantes levantó la voz este lunes y advirtió sobre un riesgo real de que los camiones dejen de pasar, dejando a miles de familias expuestas a una emergencia sanitaria.

La crisis se centra en la licitación #2025 LY-00000-0021700001, cuyo proceso de refrendo quedó enredado en trámites justo antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento nacional sobre manejo de residuos.

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En 3 puntos Defensoría lanza advertencia ante inminente crisis por vencimiento de contrato municipalA solo horas de que venza el contrato para la recolección de basura en el cantón central de Heredia. La crisis se centra en la licitación #2025 LY-00000-0021700001, cuyo proceso de refrendo quedó enredado en trámites justo antes de la entrada en vigencia del nuevo reglamento nacional sobre manejo de residuos. La pelota está en la cancha del Ministerio de Salud, y el reloj avanza sin freno.

La Municipalidad de Heredia, encabezada por la alcaldesa Ángela Aguilar Vargas, ya solicitó una excepción ante el Ministerio de Salud, pero hasta el momento no hay una resolución oficial, y el plazo se agota: el contrato vence este miércoles 25 de junio.

La Defensoría advierte que, si no se toman acciones inmediatas, podrían verse comprometidos derechos fundamentales como la salud, la vida y el acceso a un ambiente sano. Además, recordó que la acumulación de residuos podría desatar brotes de enfermedades, plagas y deterioro ambiental en cuestión de días.

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La pelota está en la cancha del Ministerio de Salud, y el reloj avanza sin freno. Heredia podría estar a punto de vivir una de sus peores crisis sanitarias en años, si las autoridades no reaccionan a tiempo.