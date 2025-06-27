Esta fue la causa de muerte de Nelson Hoffmann
El querido productor falleció mientras estaba rodeado por su familia. Su hijo Mauricio Hoffmann compartió conmovido los últimos detalles.Mientras despedía a su...
El querido productor falleció mientras estaba rodeado por su familia. Su hijo Mauricio Hoffmann compartió conmovido los últimos detalles.Mientras despedía a su padre rodeado de sus seres queridos, el presentador Mauricio Hoffmann reveló con profunda emoción la causa de muerte del reconocido productor de televisión Nelson Hoffmann: un infarto.
“Falleció de un infarto”, expresó Mauricio en medio del velorio a sus compañeros de Teletica. También aprovechó para dedicarle unas palabras llenas de admiración y cariño:
“Fue una persona maravillosa, un hombre increíble, ejemplar, con muchos valores más allá de esa fachada, de esa cara seria. Era un hombre de gran corazón, muy sensible, muy entregado a su familia primero. Murió haciendo lo que tanto amó. Dejó un legado maravilloso en televisión”.
Ahora, Mauricio asegura que su principal misión es cuidar de su madre y de su hija, quienes han enfrentado este momento con admirable fortaleza.
“Tengo que ser muy valiente. Tengo el deber de cuidar a mi madre, y a mi hija también, que ha asimilado esto de una forma muy madura. Son etapas en la vida; nadie está preparado para esto, pero es un momento que inevitablemente llega”, añadió el presentador.
A la vela llegaron figuras del medio, artistas nacionales y personas que crecieron viendo los programas de Hoffmann. Todos quisieron darle un último adiós y expresar su cariño hacia la familia del productor que marcó la televisión nacional.