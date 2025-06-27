El querido productor falleció mientras estaba rodeado por su familia. Su hijo Mauricio Hoffmann compartió conmovido los últimos detalles.Mientras despedía a su padre rodeado de sus seres queridos, el presentador Mauricio Hoffmann reveló con profunda emoción la causa de muerte del reconocido productor de televisión Nelson Hoffmann: un infarto.

“Falleció de un infarto”, expresó Mauricio en medio del velorio a sus compañeros de Teletica. También aprovechó para dedicarle unas palabras llenas de admiración y cariño:

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En 3 puntos El querido productor falleció mientras estaba rodeado por su familia. “Falleció de un infarto”, expresó Mauricio en medio del velorio a sus compañeros de Teletica. A la vela llegaron figuras del medio, artistas nacionales y personas que crecieron viendo los programas de Hoffmann.

“Fue una persona maravillosa, un hombre increíble, ejemplar, con muchos valores más allá de esa fachada, de esa cara seria. Era un hombre de gran corazón, muy sensible, muy entregado a su familia primero. Murió haciendo lo que tanto amó. Dejó un legado maravilloso en televisión”.

Ahora, Mauricio asegura que su principal misión es cuidar de su madre y de su hija, quienes han enfrentado este momento con admirable fortaleza.

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“Tengo que ser muy valiente. Tengo el deber de cuidar a mi madre, y a mi hija también, que ha asimilado esto de una forma muy madura. Son etapas en la vida; nadie está preparado para esto, pero es un momento que inevitablemente llega”, añadió el presentador.

A la vela llegaron figuras del medio, artistas nacionales y personas que crecieron viendo los programas de Hoffmann. Todos quisieron darle un último adiós y expresar su cariño hacia la familia del productor que marcó la televisión nacional.