El Parque de Diversiones se moderniza y anuncia un importante cambio

Redacción- A partir de este viernes 20 de junio, Parque Diversiones inicia una nueva etapa en su proceso de transformación digital con la implementación de un sistema automatizado de ingreso y acceso a atracciones. Esta innovación tecnológica busca agilizar la experiencia del visitante, fortalecer la seguridad y recopilar información clave sobre las preferencias del público.

El nuevo sistema opera mediante herramientas de escaneo sin contacto, que permiten verificar la autenticidad de las entradas y asegurar que la persona que ingresa corresponde con el comprobante de compra. Además, permitirá al Parque obtener datos precisos sobre los recorridos y gustos de sus huéspedes, lo que facilitará la creación de propuestas más personalizadas en el futuro.

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En 3 puntos Redacción- A partir de este viernes 20 de junio, Parque Diversiones inicia una nueva etapa en su proceso de transformación digital con la implementación de un sistema automatizado de ingreso y acceso a atracciones. El nuevo sistema opera mediante herramientas de escaneo sin contacto, que permiten verificar la autenticidad de las entradas y asegurar que la persona que ingresa corresponde con el comprobante de compra. Las promociones están disponibles únicamente en ese canal.

¿Cómo funcionará el ingreso?Al llegar al Parque, los visitantes deberán escanear un código QR —impreso o digital— en los nuevos torniquetes automáticos. Se recomienda tener el código listo para agilizar el proceso. Una vez escaneado:

Se valida la entrada con el QR.Se imprime un brazalete para quienes cuenten con Pase Especial o Pase Rápido.A quienes tengan Entrada General, se les colocará un sello.El brazalete será escaneado en cada atracción para su ingreso.Durante el proceso de implementación, personal del Parque estará disponible para orientar a los visitantes en cada paso, desde la entrada hasta el uso del brazalete. Además, se compartirán instrucciones a través de los canales oficiales y redes sociales.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Mejores datos, mejores decisionesSegún explicó Marcia Lobo, Gerente General de Parque Diversiones, esta herramienta forma parte de una visión más amplia de modernización y mejora continua:

“Este avance responde a nuestro compromiso de seguir evolucionando para ofrecer experiencias más adaptadas a los intereses de nuestros huéspedes. Nos permitirá contar con información más certera para el diseño de nuevos proyectos y una operación más eficiente”, señaló.Vacaciones de medio año con agenda llenaEl anuncio coincide con la temporada de vacaciones escolares, para la cual Parque Diversiones estará abierto todos los días del 4 al 20 de julio, con actividades especiales como conciertos, talleres, shows y más. El Parque abre sus puertas a las 8:00 a.m. y las atracciones funcionan de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las entradas y productos se adquieren exclusivamente en línea a través de: https://tiquetera.parquediversiones.com

Las promociones están disponibles únicamente en ese canal.