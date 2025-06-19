Desarticulan peligrosa banda narco en Golfito: “Los Chacón” operaban con violencia y amplio historial delictivo

Redacción- Una violenta organización criminal dedicada al tráfico local de drogas fue desmantelada este jueves en Golfito, Zona Sur del país, tras una operación conjunta de la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia.

El operativo se desarrolló a raíz de múltiples denuncias anónimas recibidas a través de la línea confidencial 1176 del Ministerio de Seguridad Pública, lo que permitió ubicar a los miembros del grupo conocido como “Los Chacón”, una banda temida por su historial de violencia y por dominar puntos de venta de droga en la zona.

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En 3 puntos Redacción- Una violenta organización criminal dedicada al tráfico local de drogas fue desmantelada este jueves en Golfito, Zona Sur del país. El operativo se desarrolló a raíz de múltiples denuncias anónimas recibidas a través de la línea confidencial 1176 del Ministerio de Seguridad Pública. 269 dosis de crack, además de porciones de marihuana y cocaína listas para la venta.Un revólver calibre .38 con su respectiva munición.Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

Durante el allanamiento, las autoridades detuvieron a cuatro personas con un amplio expediente criminal:

Chacón Chacón, identificado como el líder del grupo, cuenta con antecedentes por homicidio calificado y robo agravado.Cordero Chacón, ha sido investigado por portación ilegal de arma, tráfico de drogas, tentativa de homicidio, homicidio y tráfico internacional de estupefacientes.Atencio Cabrera, única mujer del grupo, acumula delitos como robo agravado, amenazas, resistencia, hurto, perturbación del orden público, violencia física, desobediencia y tenencia de drogas.Chacón Ruíz, con antecedentes por incumplimiento de medidas de protección, agresión física y posesión de estupefacientes.Otros miembros de la banda lograron escapar del sector semanas antes del operativo, pero ya fueron plenamente identificados por la Policía y sus capturas son inminentes, según confirmaron las autoridades.

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269 dosis de crack, además de porciones de marihuana y cocaína listas para la venta.Un revólver calibre .38 con su respectiva munición.Los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.