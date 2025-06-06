Decomisan más de 1.300 kilos de carne en mal estado en dos carnicerías josefinas

Redacción- Un total de 1.231 kilos de pollo y 100 kilos de embutidos fueron decomisados este martes en dos establecimientos comerciales de San José, durante un operativo conjunto entre la Policía Municipal y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

El procedimiento se llevó a cabo como parte de los esfuerzos continuos por garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores.

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En 3 puntos Redacción- Un total de 1.231 kilos de pollo y 100 kilos de embutidos fueron decomisados este martes en dos establecimientos comerciales de San José. El procedimiento se llevó a cabo como parte de los esfuerzos continuos por garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de los consumidores. Por el momento, no trascendieron por parte de las autoridades los nombres de los establecimientos comerciales en los que se realizaron estos decomisos.

Durante la inspección, los equipos detectaron que la carne estaba siendo ofrecida sin las condiciones mínimas de refrigeración, trazabilidad ni manipulación adecuada. Los productos eran almacenados a temperatura ambiente, incumpliendo la normativa sanitaria que exige conservarlos a no más de 8 °C, lo que facilita la proliferación de bacterias peligrosas como Salmonella y Listeria.

Además, los inspectores documentaron malos olores, carne en descomposición y condiciones de suciedad generalizada en las cámaras frías, así como maquinaria de corte con restos acumulados y sin limpieza adecuada.

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“Es importante que los locales patentados que venden productos alimenticios no solo cuenten con los permisos necesarios, sino que además implementen correctamente las medidas de conservación, almacenamiento e higiene requeridas por ley”, señaló Marcelo Solano Ortiz, director de la Policía Municipal de San José.El decomiso se considera una medida preventiva para evitar enfermedades transmitidas por alimentos, como salmonelosis, listeriosis e intoxicaciones que pueden poner en riesgo la vida de niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las autoridades confirmaron que las inspecciones continuarán realizándose en la capital como parte del plan de vigilancia sanitaria.

Por el momento, no trascendieron por parte de las autoridades los nombres de los establecimientos comerciales en los que se realizaron estos decomisos.