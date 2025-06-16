Condenan hombre a prisión por violar y abusar sexualmente a la hija de su jefe

Redacción.Un hombre fue condenado a prisión tras ser encontrado como culpable de cometer los delitos de violación y abuso sexual, en perjuicio de una persona menor edad. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Alajuela, gracias a que la Fiscalía Adjunta de la localidad demostró su culpabilidad. Por los hechos, el hombre, de apellidos Rojas Matus, recibió una condena de 30 años de cárcel que deberá descontar en cuanto la sentencia quede en firma. Los hechos ocurrieron en junio del 2020, en barrio San José de Alajuela, cuando el imputado trabajaba como dependiente de un taller de repuestos, propiedad de la familia de la ofendida. Según demostró la Fiscalía, la niña tenía 12 años al momento de los hechos y el hombre se aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la víctima, para cometer los delitos sexuales. Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

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