CNE cambia estados de alerta por actividad del Volcán Poás

Redacción- El volcán Poás muestra signos de una fase más estable y con tendencia a disminuir su actividad, según confirmó este jueves el Comité Asesor Técnico (CAT) en Vulcanología y Sismología, conformado por el OVSICORI-UNA, la Red Sismológica Nacional (RSN: ICE-UCR), el Laboratorio de Química de la Atmósfera (LAQAT-UNA), junto con autoridades del SINAC-MINAE.

El último reporte técnico, con corte al 13 de junio, indica que no se han registrado erupciones importantes desde el 19 de mayo, el tremor volcánico ha disminuido, hay menos sismos volcano-tectónicos, así como una reducción en la desgasificación y en la emisión de ceniza. Además, el lago dentro del cráter ha reaparecido, y las composiciones de gases muestran menos aporte de magma superficial.

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En 3 puntos Redacción- El volcán Poás muestra signos de una fase más estable y con tendencia a disminuir su actividad, según confirmó este jueves el Comité Asesor Técnico (CAT) en Vulcanología y Sismología. El último reporte técnico, con corte al 13 de junio, indica que no se han registrado erupciones importantes desde el 19 de mayo, el tremor volcánico ha disminuido, hay menos sismos volcano-tectónicos. Mantener comunicación constante en caso de reportes de gases o caída de ceniza.Revisar inventarios de recursos disponibles ante una eventual emergencia.Monitorear sectores de alto riesgo en…

A pesar de este comportamiento más tranquilo, las autoridades insisten en que el Poás sigue siendo un volcán activo, por lo que se mantiene la alerta amarilla en el Parque Nacional Volcán Poás y el Distrito de Toro Amarillo, en Sarchí, debido a la posibilidad de erupciones freáticas impredecibles, caída de rocas cercanas al cráter, emisión de ceniza y gases volcánicos.

Las acumulaciones de ceniza en los alrededores del cráter han disminuido gracias a las lluvias, aunque aún hay material presente, especialmente hacia el oeste del cráter, afectando cuencas de ríos como Desagüe, Anonos, Gorrión y Agrio.

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RecomendacionesLa Comisión Nacional de Emergencias (CNE) hizo un llamado a la población para seguir únicamente información oficial del OVSICORI, la RSN o la CNE, y no ingresar a zonas no autorizadas o de alto riesgo. Además, pide a los Comités de Emergencia:

Mantener comunicación constante en caso de reportes de gases o caída de ceniza.Revisar inventarios de recursos disponibles ante una eventual emergencia.Monitorear sectores de alto riesgo en los cantones aledaños al Parque Nacional.Acatar todas las indicaciones de los guardaparques y autoridades competentes.