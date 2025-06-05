Choque entre carro y bus deja un herido grave: el resto de pacientes eran estudiantes y están fuera de peligro

Redacción- Un grave accidente de tránsito ocurrido esta tarde en Nosara dejó un saldo de 34 personas afectadas, luego de que un autobús colisionara contra un vehículo liviano y posteriormente impactara una vivienda.

Según informó Alexander Umaña, socorrista de la Cruz Roja Costarricense (CRC), el incidente fue reportado vía 911 y movilizó una importante respuesta de emergencia en la zona.

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En 3 puntos Redacción- Un grave accidente de tránsito ocurrido esta tarde en Nosara dejó un saldo de 34 personas afectadas, luego de que un autobús colisionara contra un vehículo liviano y posteriormente impactara una vivienda. Según informó Alexander Umaña, socorrista de la Cruz Roja Costarricense (CRC), el incidente fue reportado vía 911 y movilizó una importante respuesta de emergencia en la zona. Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras que el conductor herido fue trasladado a un centro médico con prioridad.

“La Cruz Roja de Costarricense atiende esta tarde un incidente vía 911, el cual reporta una colisión de un autobús contra un vehículo liviano y una vivienda. A nuestra llegada a las unidades se encuentran un total de 34 pacientes, de los cuales uno requiere su traslado urgente al centro médico, y los 33 restantes son entregados a los encargados legales, puesto que son menores de edad y no necesitan una atención al centro médico”, detalló Umaña.La Cruz Roja Costarricense desplegó ocho unidades para atender la emergencia, incluyendo unidades de soporte avanzado, básicas y vehículos de rescate. El rápido accionar permitió estabilizar la situación y brindar atención inmediata a los afectados, la mayoría de los cuales eran menores de edad que viajaban en el autobús.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, mientras que el conductor herido fue trasladado a un centro médico con prioridad.

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