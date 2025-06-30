Casa Presidencial desmiente rotundamente cualquier nexo con el extraditable, luego de que se difundiera un video donde Gamboa asegura que va a visitar al presidente.La Presidencia de la República negó este lunes 30 de junio de 2025 cualquier relación entre el mandatario Rodrigo Chaves Robles y el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, luego de que se viralizara un video en el que se observa al ahora extraditable ingresar al residencial Monterán, donde vive el presidente.

En el video, Gamboa le dice a su acompañante: “Vas a conocer al presidente”, mientras accede al exclusivo condominio en Curridabat.

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En 3 puntos Casa Presidencial desmiente rotundamente cualquier nexo con el extraditable, luego de que se difundiera un video donde Gamboa asegura que va a visitar al presidente.La Presidencia de la… En el video, Gamboa le dice a su acompañante: “Vas a conocer al presidente”, mientras accede al exclusivo condominio en Curridabat. Finalmente, el mandatario hizo un llamado público a las autoridades judiciales para que, si existen pruebas que lo vinculen con el exmagistrado, se presenten de inmediato.

“No ha tenido –ni tiene– ninguna relación con Celso Gamboa, a quien no conoce, con quien nunca ha intercambiado mensajes ni mucho menos ha visitado la residencia del mandatario”, subraya el comunicado oficial titulado “Comunicado de Prensa” y firmado por Casa Presidencial.

La Presidencia acusa que el video fue manipulado con “mala intención”, y afirma que omite un detalle clave: “La grabación del momento en el que Celso Gamboa indica al guarda del condominio a quién visita en el residencial, donde hay decenas de casas”.

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Chaves también “desmiente enfáticamente cualquier cercanía o vínculo con Celso Gamboa”, y recalca que el detenido “actualmente es investigado y solicitado por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en un proceso de extradición, por hechos gravísimos relacionados con el tráfico internacional de drogas”.

Asimismo, el gobierno arremete contra algunos medios de comunicación por difundir la grabación sin verificar los hechos. “Estas publicaciones malintencionadas de algunos medios de prensa contrastan y se contraponen a las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem”, recuerda el comunicado.

Noem elogió públicamente la actuación del Gobierno de Costa Rica en el combate al narcotráfico. “Manifestó que Costa Rica y el Presidente Chaves son ejemplos para el mundo en la lucha contra el narco”, indica el comunicado. “Es inconcebible que la Secretaria hiciera tal afirmación si sospechara la más mínima cercanía del Presidente con Celso Gamboa”.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado público a las autoridades judiciales para que, si existen pruebas que lo vinculen con el exmagistrado, se presenten de inmediato. “Hace un llamado a las autoridades judiciales para que, si las tiene, presente pruebas reales y legítimas que demuestren los vínculos de Celso Gamboa con cualquier miembro del Poder Ejecutivo para proceder con una investigación inmediata sobre los hechos”.